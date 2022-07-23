會令女同事懷孕　太空人不准手淫？媒體紛紛炒車　真實情況是這樣

太空無重狀況如何影響人類身心往往令人好奇。最近有報道引述一名工程師稱，如太空人在國際太空站自瀆，他們製造出來的精子可能同時導致3名女太空人受孕。美國知名的老牌事實查核網站Snopes稱這並不是真的，並將它評為「虛偽不實」。



美國《紐約郵報》與英國《每日星報》等報道，清談節目主持人奧布萊恩（Conan O’Brien）在名為《需要朋友》（Needs A Friend）的節目中，向為美國太空總署（NASA）效力的外判機械工程師Smythe Mulikan提問。他是在德州侯斯頓為NASA承包商工作的機械工程師。

這節目是在7月21日播出的，題目是「太空色情」（Space Porn）。節目已在數個平台上發布。

那些報道稱Smythe Mulikan回答其中一名主持人提問時否認將成人電影發上太空站，並稱如精子在無重力狀態下散佈，後果或不堪設想，他稱3名女太空人可能會在同一時間被一名男太空人弄大肚子。

圖為俄羅斯太空局發布的照片，2021年10月7日，演員佩列西爾德、導演希彭科以及太空人諾維茨基在國際太空站與莫斯科任務控制中心通話。兩名電影工作者的太空站之行是為拍攝電影《挑戰》。（AP）

媒體擺烏龍 科學家躺槍

事實是在這一節目中，奧布萊恩問及，什麼東西能送上太空站，而連同他在內，還有兩名主持Sona Movsesian及Matt Gourley一起在聊能送上太空站的最奇怪的東西。Sona Movsesian問Smythe Mulikan曾否將成人電影發到大空站，後者回答說「沒有，沒這回事。」

然而，三位主持人對這答案並不滿意，並繼續就色情以及太空中手淫開玩笑。其中身為喜劇演員的主持人Matt Gourley說，如一名太空人在太空中自慰，3名女太空人可能同時受孕。此時身為科學家的Smythe Mulikan並無積極回應他們。

當《紐約郵報》報道這段對話時，錯誤地標示說這番話的人，並聲稱這位科學家已就「男太空人在太空站手淫，會導致女太空人懷孕」發出警告。報道引述相關對話時，指這番話是「該名科學家」說的。

NASA沒有就太空人「獨處時間」做什麼發出嚴格指引，此外NASA科學家也沒就在太空手淫發出警告。

圖為2021年6月25日，美國太空總署提供的相片顯示太空人於國際太空站進行太空漫步。（AP）

Snopes稱，在太空人能否於太空站自慰的問題上，NASA是相對沉默。從科學角度看來，在大空發生性行為是有難度的，缺乏重力確會影響血液流動，但在太空中手淫可能是安全且可行的。

太空人邁克爾・科林（Michael Collin）在1989年的著作《Liftoff》中寫道，一位醫學顧問鼓勵在太空中手淫以預防前列腺問題。 柯林斯寫道：

他寫道，在太空實驗室（Skylab）升空之前，人們就各種醫療問題提問，包括太空人前列腺受感染的可能性，這可能導致尿道問題。一位醫生建議定期手淫。

太空實驗室是NASA於1973年至1979年進行的首次太空站計劃。