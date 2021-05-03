撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-03 07:00

日本綜藝節目《家、ついて行っていいですか？》（港譯︰可以跟拍去你家嗎？）一向大有人氣，不少觀眾都喜歡看記者跟拍路人回家，發掘繁華城市裡每個小人物背後的故事。在近期一集節目中，節目竟然「跟拍」到太空，讓日本太空人野口聰一分享他在國際太空站的堅離地生活。

（節目截圖）

《家、ついて行っていいですか？》這個節目會在街上隨機詢問路人，找出願意讓記者跟隨他回家，透過家中的裝潢、物件等，了解受訪者的生活習慣及背後故事。最近一期節目中，現正在國際太空站執行任務的日本太空人野口聰一，原來平時都有看這個節目，於是他便自拍了在太空的生活，讓節目組「跟拍」他。對於很多人都想了解的飲食、如廁問題，他都一一解答，更展示了所有太空人都很喜歡的一個地方！

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同場加映︰$270遊澳洲導遊在景點實時互動 日本熱爆新式Online旅行3大賣點

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同場加映︰日節目實測6大生活奇招 塞屯公一個動作緩尿急、開罐頭唔使用手

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