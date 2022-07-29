朝鮮慶祝戰勝節　金正恩與韓戰老兵熱情相擁　現場無人需戴口罩

7月27日為朝鮮「戰勝節」（韓戰停戰協定簽署日），領導人金正恩28日出席紀念活動並會見韓戰老兵，根據朝鮮官媒發放的照片，金正恩被熱情的老兵簇擁包圍，雙方緊密接觸，現場沒有人戴口罩。



在戰勝節前，金正恩有近20天時間未有亮相公開場合，一度引起韓國傳媒注意，據韓聯社指，坊間推測金正恩可能是為準備發起核試驗等挑釁，也或是休假避暑，甚至可能是確診感染新冠肺炎（COVID-19）病毒。

金正恩之後在戰勝節活動上公開現身演講，他並於28日在朝鮮解放戰爭勝利紀念塔前會見第八次全國參戰老兵大會參加者，與他們一起合影留念。

朝中社報道，參戰老兵們感激涕零、爭先簇擁這位國家領導人，金正恩則親切握着他們的手，期望全體參加者健康長壽，久久揮手還禮。金正恩又向參戰老兵表示崇高敬意，讚揚他們在激烈革命戰爭中建立軍功。

朝中社發放的照片顯示，老兵熱情地抱着金正恩，雙方幾近臉貼臉，且無論是金正恩本人、擁抱他的老兵或其餘在場人士，都沒有一個人戴上口罩，此推翻了外界對金正恩可能感染新冠病毒的猜測。

金正恩28日也有會見戰勝革命史蹟部門講解員，並與他們合影，當中也沒有人戴口罩。