金正恩警告摧毀尹錫悅政權與軍隊　稱準備好應對與美國軍事衝突

據朝中社7月28日稱，朝鮮領袖金正恩7月27日出席「戰勝節」69周年紀念活動並發表演講。他強烈譴責韓國政府「先機制朝」的軍事政策，更揚言「全殲（韓國總統）尹錫悅政權及其軍隊。」這是他首次在講話中點名提到韓國總統尹錫悅及韓政府。



金正恩稱，對於韓國總統尹錫悅對朝「先發制人」軍事政策的表態，朝鮮已做好應對危機的充分準備，朝鮮的國家核戰爭遏制力也已做好充分準備，可以迅速地調動絕對力量完成使命。

韓聯社引述朝報導，金正恩在講話中表示，韓方那種很危險的企圖，將立即遭到強有力的懲罰，尹錫悅政權及其軍隊將被全部消滅。

他警告，若韓方試圖以軍事手段對抗朝方，並認為能以先發制人的方式癱瘓或摧毀朝鮮軍力的一部分，那就是大錯特錯。

韓國《中央日報》稱尹錫悅在2月舉行的電視辯論中表示，「只有確保先發制人的打擊能力，才能阻止戰爭」。

尹錫悅：圖為2022年6月6日，韓國總統尹錫悅在首爾出席活動。（Getty）

金正恩還稱朝鮮已做好充分準備，應對與美國的任何軍事衝突。他稱美國繼續企圖損害朝鮮的安全與根本利益，將面臨更大的不安和危機。

這是金正恩於7月8日，與勞動黨各級黨委組織生活指導幹部講習會與會人員合影留念後，時隔19天亮相公開場合。