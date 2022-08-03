日本忍者消暑絕技　只靠長管水中呼吸　身附一物防被急流沖走

酷暑來臨，不少人被熱到受不了，寧願待在室內吹冷氣，也不願走出戶外。不過有一名日本忍者直接開大招，在水面下施展「水遁之術」來解暑，不過他提醒，操作起來有一定危險性，非專業人士不要隨意模仿。



日本一名忍者在Twitter分享一個名為「水遁之術」的消暑絕招，以潛伏在水面下並用管子或竹筒等器具來維持呼吸，接着再用雜草或稻草遮蓋住，讓自己不被人發現，但他強調，此忍術不容易操作，不要輕易模仿，也不適用在湍急的水域中。

從畫面中可看到，該名日本忍者穿着一件黑色忍者衣，在一處看似深度不深的溪流裏，以全身躺平的方式浸泡在其中，並手握一根長管來維持呼吸，定睛一看還能發現他的肚子被一顆石頭壓住，防止自己漂走。

眾人見狀也嘖嘖稱奇，紛紛對該名忍者表示由衷的佩服：

．「看起來很酷，但還是不要輕易嘗試比較好」

．「看着都涼快起來了」

．「肚子上放石頭防止漂走是一個高明的技術，要把它放好是很難的，如果它移動，很可能會掉下來」



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