日本忍者消暑絕技 只靠長管水中呼吸 身附一物防被急流沖走
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
酷暑來臨，不少人被熱到受不了，寧願待在室內吹冷氣，也不願走出戶外。不過有一名日本忍者直接開大招，在水面下施展「水遁之術」來解暑，不過他提醒，操作起來有一定危險性，非專業人士不要隨意模仿。
日本一名忍者在Twitter分享一個名為「水遁之術」的消暑絕招，以潛伏在水面下並用管子或竹筒等器具來維持呼吸，接着再用雜草或稻草遮蓋住，讓自己不被人發現，但他強調，此忍術不容易操作，不要輕易模仿，也不適用在湍急的水域中。
その時の動画もある。— 習志野青龍窟 忍道家 (@3618Tekubi) July 24, 2022
めっちゃ難しいし危ないから、真似するなら本当に用心と覚悟を持ってやってね💦 pic.twitter.com/YuptaIqg4b
從畫面中可看到，該名日本忍者穿着一件黑色忍者衣，在一處看似深度不深的溪流裏，以全身躺平的方式浸泡在其中，並手握一根長管來維持呼吸，定睛一看還能發現他的肚子被一顆石頭壓住，防止自己漂走。
眾人見狀也嘖嘖稱奇，紛紛對該名忍者表示由衷的佩服：
．「看起來很酷，但還是不要輕易嘗試比較好」
．「看着都涼快起來了」
．「肚子上放石頭防止漂走是一個高明的技術，要把它放好是很難的，如果它移動，很可能會掉下來」
相關文章：戰場上的日本忍者：原來真有上忍與影分身術？跳躍能力勝奧運選手（點圖放大閱讀）▼▼▼
+26
做戲常見手刀劈頸劈暈人 網民熱議真唔真 武術教練示範結果係？佩洛西是被政治耽誤的「女星」？曾是美國白富美圈子「顏值頂流」史上最貴麥當勞？ 印尼旅客帶「豬柳蛋漢堡」入澳洲被罰逾萬元輕功水上飄成真 男子凌空踩水再彈跳零難度 真身原是少林子弟武術大師拎毛筆擂台迎戰4壯漢 尖叫一揮秒殺 內地武協嬲爆譴責
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】