美國太空總署（NASA）7月公開詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍下的首批全彩宇宙照片後，法國一位著名科學家克萊因（Etienne Klein）7月31日在社交網站開玩笑，上傳照片並指是韋伯望遠鏡的新相，但其實只是香腸照。他自行揭曉真相後引發眾怒，他最終道歉。



克萊因是法國替代能源與原子能委員會研究主任，他7月31日突然在Twitter上傳照片，指是距離地球僅4.2光年的比鄰星（Proxima Centauri）照片，由韋伯太空望遠鏡拍攝，他還在帖文「感嘆」稱：「這層次的細節...... 一個新世界正在一日復一日地揭盅。」

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

他的Twitter戶口本來已有9萬追蹤者，這個帖文吸引逾1.6萬個讚好，超過4,600次轉發。

部份網民能自行找出照片中的破綻，但也有不少人以為真的看到「比鄰星」真貌，最後克萊因在約1小時後自行說出真相，他留言揭曉原來只是一個玩笑，照片內不是恆星，僅僅是一片西班牙香腸，他繼續開玩笑稱「根據當代宇宙學，除了地球，任何地方都沒有西班牙豬肉店的出品。」

他又提醒稱，希望大家警惕來自權威的論據，就如警惕某些圖像般。

克萊因2022年7月31日在社交網站開玩笑後，最終要道歉，圖為克萊因個人網站上的照片（etienneklein.fr）

克萊因本來是開玩笑，但引發不少網民批評，指這不是學者應有的行為，又指在科學界致力打擊假訊息的時候，科學家更不應帶頭發放假消息。

至8月3日，這位科學家發文道歉，他解釋稱是「科學家的玩笑」，指「我向那些可能對我惡作劇感到震驚的人表示歉意，那不是原創。」然後他上傳了一張由韋伯太空望遠鏡拍攝的車輪星系相片，並強調這次的是真照片。