熱浪席捲格陵蘭　升至攝氏15度致融冰加速　科學家穿短褲打排球

撰文：洪怡霖
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美媒7月20日指，受異常溫暖的天氣影響，格陵蘭島（Greenland）北部的冰山正在快速融化。

根據美國有線新聞網絡（CNN），國家冰雪數據研究中心（National Snow and Ice Data Center）指，在15日至17日間，格陵蘭島有大量的冰融化，每天60億噸水湧入海洋，3天的冰雪融化量足以填滿720萬個標準奧林匹克遊泳池。

哥本哈根大學（University of Copenhagen）尼爾斯·玻爾研究所（Niels Bohr Institute）氣候科學家格林斯泰茲（Aslak Grinsted）稱，他們嘗試讓飛機進入營地以帶走他們近期收集到的冰芯，但由於氣溫太過溫暖，飛機無法正常起落，滯留的科學家在當地打起排球，有人甚至還穿着短袖衣服和短褲。

格陵蘭島北部氣溫近期達到60華氏度（約15.6攝氏度）左右，比往年高出10度。位於科羅拉多大學（University of Colorado）的國家冰雪數據研究中心資深研究科學家稱：「從30到40年的氣候平均值來看，過去一周北部融雪量很反常。」

駐扎在格陵蘭島的美國德克薩斯大學（University of Texas）研究科學家薩伊拉姆（Kutalmis Saylam）說：「這肯定讓我感到憂慮，」「昨天，我能穿T恤四處走動」。

自1980年代以來，格陵蘭島每10年升溫約1.5華氏度，比全球變暖速度快4倍。

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