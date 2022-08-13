後疫情今天你會旅行嗎？Booking信心指數調查　中國第三日本排尾

隨着各國開始重開邊境，部分國家地區旅遊業重啟。酒店預訂網站Booking.com近日公布「亞太旅遊信心指數」（APAC Travel Confidence Index），顯示亞太地區國民對外出旅遊及接受旅客到訪的程度。發現最高的是印度，日本是最低。



美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，相關調查自4月及5月進行，收集了1.1萬名來自亞太地區市場的旅客意見。結果發現，不同國家地區消費者對旅遊的信心程度，差異十分明顯。

其中印度消費者的旅遊信心指數居冠，有86%的印度受訪者表示未來12個月內希望旅行，同時有70%的受訪者表示不介意國家迎接遊客來訪，其次是越南及中國。

圖為2021年4月，印度西拉巴格（Siraj Bagh）鬱金香花園，是當有名的旅行勝地之一。（Getty）

中國有89%的受訪者表示希望出國旅遊，是調查中最高的，但僅48%的受訪者表示對國家開放邊境，讓旅客到訪感到有信心，因此信心指數僅排第三。在希望出訪旅行的地區中，有43%的中國旅客希望前往日本及韓國，28%的前往其他東南亞國家。

與此相比，台灣卻只有70%的受訪者表示希望旅行，68%的表示不介意迎接遊客來訪，總合排行第10位。台灣旅客以擔憂生病作為旅遊的最大顧慮，中國大陸旅客有相同擔憂的比例則只有22%。

排行最尾的是日本，僅有62%的受訪者表示願意出行，24%的不介意迎接遊客來訪，成為調查之中最低。日本雖然過去大力推廣旅遊業，成為全球最受歡迎的旅遊目的地之一，但大量旅客對各地居住及生活環境造成衝擊。疫情下旅客人數銳減，反而讓日本人終於能「享受到一絲寧靜」。