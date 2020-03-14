NASA公開火星史上最清地貌全景照　18億像素荒涼地表清晰可見

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【美國太空總署 火星圖片】NASA於本月4日公開了有史以來最為清晰的火星地貌全景照，它是由「好奇」號（Curiosity）於去年11月24日至12月1日，拍下了千多張照片後拼湊而成，且為了保持照片的光影一致。這張圖像由 好奇號 在2019年感恩節假期時拍攝的1000多張圖像合成，高達18億像素。

在這期間好奇號都必須在中午到下午2點之間完成拍照任務，整張全景照的畫質高達約18億像素，打破了2013年13億像素的紀錄。

而NASA也上傳了一部火星全景照的視頻，至今已有超過380萬的觀看次數，火星上荒涼的隕石坑邊緣和充滿車軌的岩石地面都清晰可見。

▼▼▼點圖放大看有史以來最為清晰的火星地貌全景照▼▼▼

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好奇號項目科學家阿什溫·瓦薩瓦達（Ashwin Vasavada）說：「雖然我們團隊中的許多人都在家中享受火雞盛宴，但好奇號卻給我們帶來了一場圖像盛宴，這是我們在執行任務期間第一次讓好奇號專注於立體360°全景成像。」

【相關圖輯】17歲高中生NASA實習3日已發現新行星　大地球7倍命名TOI 1338 b（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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