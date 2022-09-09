英女王逝世｜新王頭銜查理斯三世令人跌眼鏡？　原因與黑歷史有關

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）9月8日逝世，查理斯即時繼位成為查理斯三世（Charles III）。事實上一些英媒過去估計查理斯會選用其他頭銜，例如是喬治七世（George VII）而不是查理斯三世，背後原因竟與300多年前的王室黑歷史有關。



不一定要叫查理斯三世

查理斯繼位後，第一個決定就是選擇自己的頭銜，他選定了查理斯三世，但事實上他有其他選擇，因他的全名和教名是查爾斯・菲臘・阿瑟・喬治（Charles Philip Arthur George），可以在自己的全名中採用任何一個名字做自己的頭銜。

這意味着查理斯繼位，除了查理斯三世，他還可選擇成為阿瑟一世、菲臘一世或者喬治七世。

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卡米拉：圖為2022年3月25日，英國王儲查理斯（右）與妻子卡米拉（左）到訪愛爾蘭卡舍爾岩。（Getty）

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一些英媒過去猜測查理斯在繼位後可能會「轉名」，英國《快報》（Express）7月刊文指，查理斯可能不會選擇「查理斯三世」，原因與圍繞查理此名的王室「黑歷史」有關。

查理一世遭斬頭

在英國歷史上，查理一世（Charles I）的名聲相當差，他最著名的事蹟就是徹底得罪國會，遭內戰將領克倫威爾（Oliver Cromwell）推翻，在1649年1月因叛國罪被斬頭處死。

他的兒子查理二世（Charles II）過得比他好，有「歡樂王」之稱，但早期曾被迫流亡國外，吃過不少苦頭，而且返國登上國王寶座後，他以包養眾多情婦聞名。

《快報》便曾猜測查理斯有可能改為使用喬治作頭銜，以避開與王室前兩位查理（Charles）的負面意味，且英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的父親、即查理斯的祖父便是喬治六世（George VI）。

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