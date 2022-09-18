BB哭鬧怎麼哄？日本研究：家長抱着行走5至8分鐘　寶寶睡得更熟

日本一項研究發現，當嬰兒哭鬧時，家長抱着走動五分鐘更容易哄睡嬰兒；而嬰兒入睡後抱着坐5到8分鐘，再將嬰兒放床上，嬰兒就不容易醒來。



綜合外電報道，這項研究結果日前發表在美國科學期刊《當代生物學》上。

日本理化學研究所等機構的研究人員，以21名不到七個月的嬰兒及他們的母親為研究對象。研究記錄了嬰兒哭鬧時抱着走動、抱孩子坐着、放在嬰兒車裏推，或讓嬰兒躺在床上時的狀態和心電圖。

研究發現，當嬰兒哭鬧時，家長將嬰兒抱着走動30秒內，嬰兒的哭鬧減弱，心跳速度也開始放慢。而家長抱着嬰兒走大約五分鐘後，他們都不再哭鬧，約一半嬰兒能入睡。

小組人員2013年的研究就發現這一現象，並稱之為「運送反應」，這是一種哺乳類動物幼崽共有的反應。例如野生動物帶着幼崽轉移時，幼崽便會乖巧配合不吵鬧。

他們還發現，三分之一的嬰兒入睡着後被放到床上後，約20秒就會醒來。研究員分析心電圖發現，這些嬰兒在身體開始離開媽媽時，會心跳加速而醒來。

研究也發現，若家長把嬰兒哄入睡後再抱着坐5到8分鐘，嬰兒能夠進入更深度的睡眠，然後再將嬰兒放到床上，嬰兒就不容易醒來。

研究人員希望這項研究有助於減輕父母育兒的壓力，不過，這是否有助於訓練嬰兒入睡仍需要進一步研究。

本文獲《聯合早報》授權轉載

