寶寶沒胎動助產士淡定稱胎兒懶　孕婦17小時馬拉松式生B下場悽慘

馬來西亞一名女子日前控訴，自己在懷孕期間找了一名助產婆，某天發現自己胎兒沒了胎動，慌張地求助對方，豈料助產婆竟回答「孩子懶得動」敷衍帶過。



其實胎兒已經命在旦夕，後來她不放心前往醫院，結果歷經17小時馬拉松式生產，胎兒好不容易呱呱墜地，但卻……（點圖放大了解👇👇👇）

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綜合外媒報道，這名女子本身患有多囊卵巢綜合症，為了懷孕，她也乖乖按照醫生叮嚀調理好身體，最終也如她所願有喜了，接着她便透過網路找了一名助產婆，直到生產前夕，她某天突然發現孩子沒了胎動，連忙向對方求助時，對方僅淡定地回答：「可能胎兒懶惰（得）動。」

女子不放心自行前往醫院，沒想到卻遇到更瞎的事情，護理師竟然要她自行分娩，等到寶寶出生後再叫護理師來，她無奈地說：「護士叫我自己生，孩子生出來再叫她，她還說有陣痛是正常的，但實際上，孩子已胎死腹中。」

女子歷經長達17小時的陣痛，她的子宮口總算開了，不過到了那個時間，她早已疲憊無力，此時醫生才前來替她進行生產，但更讓她無法接受的是，胎兒如她所說自己胎死腹中，出來時已無呼吸心跳，被證實死亡。

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