中日建交50周年｜熊貓外交半世紀　牠們的staycation生活怎麼過？

中國與日本在2022年9月29日迎來建交50周年。在1972年，康康和蘭蘭作為第一對旅日大熊貓，從中國運達日本，一直在東京的上野動物園生活，可惜牠們在未「有後」的情況下離世。如今在上野動物園生活的熊貓是比力、仙女和牠們的3名子女。



康康與蘭蘭1972年10月28日抵日，一直在上野動物園生活。這對「明星熊貓」為這間動物園的入場人數帶來貢獻，1973年創下歷史最高記錄的920萬人次。

《日本經濟新聞》指，大熊貓之所以在日本這麼受歡迎，是因為民眾當時對日中建交表示歡迎的氛圍，以及經濟快速發展帶來的興奮感。

圖為2020年11月22日，大熊貓「香香」在日本上野動物園亮相。（新華社）

蘭蘭1979年因病逝世後，康康迎來第2任「妻子」歡歡，但康康在半年後因夏季感冒去世。歡歡在中日建交10周年、1982年迎來新的「另一半」飛飛。

歡歡與飛飛1985年誕下第1個孩子初初，可惜初初僅出生43小時就不幸身亡。牠們1986年和1988年生下大女兒童童與二女兒悠悠。

飛飛、歡歡和童童此後相繼去世，悠悠則在1992年、中日建交20周年時回到中國。作為交換，原本住在北京動物園的陵陵赴日。

熊貓外交：圖為2003年，熊貓陵陵在東京上野動物園玩耍。（Getty）

為了配種，陵陵往返墨西哥3次，住在墨西哥的熊貓雙雙也在上野住了2年，可惜還是未能成功。陵陵2008年4月逝世後，上野動物園的入園人數跌破300萬人。

比力與仙女2011年由四川被運到上野動物園後曾生育一隻熊貓，但不足一週便夭折。牠們2017年誕下女兒香香，2021年又迎來雙胞胎曉曉與蕾蕾。如今一家5口住在上野動物園。

除上野動物園外，日本神戶市立王子動物園與和歌山縣白浜町的冒險大世界亦有飼養熊貓。