英國王室｜查理斯2023年加冕　卡米拉「封后」儀式將如何？

英王查理斯三世（Prince Charles III）2023年5月6日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行加冕禮，他的妻子，已成英國王后的卡米拉（Camilla, the Queen Consort）也會在同一場合受膏（亦稱傅油、塗油）和加冕。



英王查理三世在英女王逝世後不久，開始訪問聯合王國的四個構成國：英國﹑威爾斯﹑蘇格蘭及北愛爾蘭，並會見當地分權政府領導人。圖為2022年10月3日查理斯和王后卡米拉抵達法夫郡（Fife）丹弗姆林市的市政廳，出席授予這座前市鎮的城市地位的儀式。（AP）

加冕將走現代化路線

英國天空新聞（Sky News）稱，加冕禮會由聖公會坎特伯雷大主教（Archbishop of Canterbury）韋爾比（Justin Welby）主持，屆時查理斯三世會在王后卡米拉的身旁接受加冕。

英國君主在西敏寺接受加冕已有900年歷史，查理斯的母親、女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在1953年6月2日加冕時，整個儀式長達3小時，並在8,000名賓客觀禮，而當時在全球直播更打破觀眾收看的紀錄。

消息指，查理斯的加冕禮將較為樸素，而且整個儀式的流程較過往短，預計需時一小時。白金漢宮表示，加冕禮保留長久以來的傳統和華麗，但同時會反映君主在當代的角色，並展望將來。

圖為2022年9月12日，英國查理斯在向國會西敏廳向兩院發表演說後，攜王后卡米拉離開。（Getty）

王后如何加冕？

查理斯的加冕安排，自英女王1953年加冕以來已制定，但卡米拉的部份，是英女王登基白金禧年宣布卡米拉會在查理斯即位時被稱為王后、才得到確認。

查理斯的加冕儀式分為6個部份。王后也會有自己的加冕儀式。王室網站稱：「王后與國王加冕，儀式類似，但更簡單。」

王后的戒指會戴在卡米拉的手上，王冠戴在她頭上，然後她會得到一根權杖和一根象牙棒。

儀式最終以她「恭敬地」向丈夫鞠躬結束。

對上一次被加冕的王后，是1937年與喬治六世（George VI）一起加冕的王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）。

圖為2019年10月14日英國國會開幕大典（State Opening of Parliament）舉行，還是王儲的查理斯與妻子卡米拉來到國會所在的西敏宮，步入皇家入口後，再行經皇家大梯，來到照片中的諾曼門廊（Norman Porch）。（AP）

一步一腳印 登上后座

卡米拉被指介入查理斯與戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）婚姻的批評，「溫度」在好些年內都未大幅下降。更有人將戴安娜失婚以及她1997年8月31日遭遇車禍去世怪在卡米拉頭上。於是查理斯與卡米拉2005年結婚時表現低調，實行公證結婚。

卡米拉為表尊重，婚後不用「威爾斯王妃」的稱號，而是「康沃爾公爵夫人」（Duchess of Cornwall）。

當時有聲音認為查理斯登基後，她不能按傳統成為王后。她被指有意在查理斯登基時使用「伴妃」（Princess Consort）這一稱號——倘若成真，這將是英國王室史上首次。

卡米拉曾在接受英國版Vogue訪問時談及有關她的負面報道，承認這段時間並不易過。

她在好一段時間內默默履行王室公務、參加公開活動，亦不遺餘力地提高人們對強姦、性虐待、識字、動物福利和貧困等問題的認識。

卡米拉多年來對王室的貢獻獲得英女王認可，女王2022年2月6日慶祝登基70周年時，表明希望在查理斯繼位後，卡米拉可成為王后（Queen Consort）。女王的言論是一錘定音，為卡米拉封后鋪平道路。