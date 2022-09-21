安倍 V.S. 英女王│東西兩場國葬的聯想
日本政府在安倍遇刺後，收到許多國家領導人發來的唁電，首相岸田文雄基此決定要為安倍舉行國葬，展開「弔唁外交」。但與英女王的國葬相比，安倍國葬的反應相對冷淡，岸田擬借安倍國葬與各大國的領導人拉近關係，恐怕也有困難。
作者：吳俊剛/新加坡前國會議員、前新聞工作者
兩場國葬引起的世界反響迥異，本身就形成強烈的對照。有來自世界200多個國家和地區的500名政要出席了女王的葬禮。安倍葬禮呢？我們只能等着瞧。
7月8日，日本前首相安倍晉三到奈良縣為參議院選舉的一名候選人拉票，在一處街頭髮表演說時，突遭一名日本男子槍襲，身中兩槍，送院搶救五小時後不治，終年67歲。
9月9日，新加坡時間凌晨1時35分左右，英國白金漢宮宣佈，英女王伊麗莎白二世安祥離世，享年96歲。
日本和英國先後宣佈舉行國葬。奇怪的是，女王已在19日入土為安，葬禮極盡哀榮；先去世兩個月的安倍的葬禮，卻要遲至本月27日才舉行。日本媒體於是抖出了政府試圖利用葬禮搞所謂「弔唁外交」的說法。
日本和英國先後宣佈舉行國葬。奇怪的是，女王已在19日入土為安，葬禮極盡哀榮；先去世兩個月的安倍的葬禮，卻要遲至本月27日才舉行。日本媒體於是抖出了政府試圖利用葬禮搞所謂「弔唁外交」的說法。
據9月17日《聯合早報》東京特派員符祝慧的報道，日本政府在安倍遇刺後，收到許多國家領導人發來的唁電，首相岸田文雄基此決定要為安倍舉行國葬，展開「弔唁外交」。但與英女王的國葬相比，安倍國葬的反應相對冷淡，岸田擬借安倍國葬與各大國的領導人拉近關係，恐怕也有困難。當局至今公佈的外國賓客名單里，西方工業國的反應並不熱烈，只有加拿大總理特魯多確定出席。
報道也說，日本輿論指將國葬安排在安倍離世後的兩個多月，是「夜長夢多」，因為在這期間不斷爆出安倍生前和極端宗教「統一教會」的特殊關係，使得日本政府為安倍辦國葬的舉動遭到民間的反對。日本《每日新聞》民調顯示，贊成安倍國葬的日本民眾僅30%，反對的有53%。安倍家鄉山口縣宣佈了要在國葬後的10月1日為他舉行追悼會，也遭到11個市民團體公開反對。據知，至今只有三縣的知事決定參加安倍國葬，大多數反對黨決定不出席。
只有30%民眾認可的國葬，給人的印象是有點名不副實。反觀英女王之死所引起的反應，靈柩經過處可謂萬民空巷，凸顯絕大多數英人對她的愛戴。老實說，安倍實不能和女王相提並論。一個是超越政治的女王（國家元首），一個則是一生在政壇打滾又備受爭議的政治人物。不過，因為東西兩場國葬時間上非常接近，難免還是會讓人拿來相互比對。兩者引起的世界反響迥異，形成強烈的對照。有來自世界200多個國家和地區的500名政要出席了女王的葬禮。安倍葬禮呢？我們只能等着瞧。
其次，女王是在位離世，安倍則已是退位首相。女王在位長達70年，子孫滿堂，英聯邦（過去稱英聯邦）更有多達56個成員國，都是英國過去的殖民地，遍佈全世界，包括印度、加拿大、澳大利亞、新西蘭、諸多非洲國家等。美國其實也是從英國殖民地脫胎出來的。因此，這位老太太就好像福壽全歸、壽終正寢的五代大母，實非橫死街頭的安倍可比。
放大來說，英國和日本這兩個國家也不同類。日本是亞洲國家，古時候一切仿效中國，包括文字與文化，尤其是唐朝的各種典章制度。但從明治維新起，卻決意「脫亞入歐」，且看不起亞洲鄰國；更要命的是仿效西方殖民強權，侵略朝鮮、中國及東南亞國家，濫殺數以萬計無辜百姓，試圖建立所謂的「大東亞共榮圈」。日本軍國主義者干下滔天罪行，自作孽不可活，終受天譴，所搶奪的土地蕩然無存，至今還被壓在美國人的五指山下，無法翻身。安倍一心想恢復日本的昔日「榮光」，但只要美國人不放手，即使他沒被暗殺，也只是夢想。當今日本又是個人口高度老齡化的衰老之國，或許國運也就是如此了。
英國這個曾經的日不落帝國，仗着工業革命後的船堅炮利，在世界各地掠奪殖民地，米字旗到處飄揚，19世紀成了英國世紀，繼之20世紀又成了美國世紀，白人號令天下已有300年。接連兩個盎格魯撒克遜的世紀，對世界各方面的影響極其深遠。所謂百足之蟲死而不僵，英帝國在戰後日落，前殖民地紛紛獨立，但英國人卻想出了新點子，成立了英聯邦大家庭。半個多世紀以來，英女王也仗着她獨特的美麗、端莊、高貴和智慧，繼續在各前殖民地發揮魅力。反觀日本天皇則已被世人遺忘。
英日兩國最大的不同也許還在語言、文化和制度方面。英國人的厲害之處，先是殖民全球各角落，繼而是在每個殖民地栽培英文精英，通過他們讓英國的語言、文化和政治制度在當地生根。與殖民同行的是宗教傳播，這也是犀利無比的腦部工程。相形之下，日語、日本宗教和文化簡直是小巫見大巫。即使是有十幾億中國人使用的華文華語，和英文英語在世界上的影響力比較起來，也相形見絀。有學者統計，日不落帝國全盛時期，殖民地面積總和佔世界陸地的四分之一。
二戰後相繼獨立的前英殖民地，政治大體上都由英文精英主導，新加坡也不例外。這些精英先是在本土接受英文教育，然後拿了獎學金到英國留學。因此，他們很多是劍橋和倫敦大學的畢業生，雖然反殖民主義，但多數並不反英國的政治制度，而是很自然地在爭取到獨立和上台執政後，沿襲威斯敏斯特議會民主制和文官制度（民事服務）。尤有進者，他們以英文為行政語文，公務員當中的精英一般上也被選派到英國的大學留學，因此，很自然成為親英派，對造就自己的大學有特殊的感情。
英國白人統治殖民地的確有高明之處，除了文化洗腦，最為人熟知的另一本事就是分而治之。在這方面日本人是望塵莫及的。日本軍國主義者當然也懂得要消滅一個民族，先要消滅其語言和文化，但只懂得使用強硬的軍事手段，威懾逼迫，強制人們學習日語，而且殺人如麻，種下難以磨滅的民族仇恨。只有在它統治50年的台灣，才成功地在思想上奴化了一些人，如已故的李登輝之流。
但殖民者都非善類，英國人的殖民史其實也充滿暴力，尤其是在鎮壓土著起義時，手法更加殘忍。原是英殖民地的北美也是經過艱苦的戰爭，才獨立為美利堅合眾國。哈佛大學專門研究非洲人和美裔非洲人的歷史學教授卡羅琳·埃爾金斯（Caroline Elkins）在新著《暴力的遺產》（Legacy of Violence）中，就詳細追述了大英帝國的種種暴行，包括1952年對非洲肯雅茅茅起義（Mau Mau Rebellion，也譯茂茂、毛毛等）的殘暴軍事鎮壓，以及所使用的包括閹割在內的種種虐囚酷刑。英軍也使用之前對付馬來亞共產黨的做法，包括實行緊急法令，開闢「新村」，把百多萬肯雅土著關進了集中營。戰鬥、殺戮、囚禁、飢餓和疾病，導致數以萬計的人死亡。2011年，茅茅起義的一些倖存者在倫敦成功起訴英國政府，英國不得不對肯雅表示深切遺憾，並表示要對當年受害者賠償1400萬英鎊。
英殖民者也是種族主義者，他們自命殖民是為了傳播文明給有色人種。非洲黑人被當作奴隸販賣，因此有美國黑奴。1943年印度孟加拉地區發生大饑荒時，時任英國首相邱吉爾接到報告，不屑地說印度人就像兔子一般繁殖，意思是餓不死他們。
不過，這個殖民帝國的醜惡面，似乎都讓女王的美麗和魅力成功漂白了。許多前殖民地的人被同化之後還感恩戴德，以曾作為臣民為榮，令人嘆為觀止。有位資深香港演員就在自己的社媒賬號上寫道：「……香港在她的庇蔭下，人間福地……。」試問當今之天下，還有哪個女人有這般能耐？不過，歷史的盛衰輪迴總非人力所能逆轉，隨着這位堪稱世紀奇女子的王星隕落，英國國運大概也走到頭了。女王一生任命過15位首相，自邱吉爾以降，中間除了戴卓爾夫人，可謂一蟹不如一蟹。他的兒子查爾斯等到70幾歲才有機會登基，看來也難以弘揚母親的大業。
本文獲《聯合早報》授權轉載