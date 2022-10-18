日本「最古老廁所」遭私家車撞毁　肇事司機犯下低級錯誤

日本京都市東福寺是建造於15世紀的古蹟，10月17日上午卻有一名30歲男子開車到附近尋找停車位時，原想要前進，卻失誤「入後波」，隨後用力踩下油門，整輛車就這樣倒車衝進後方的廁所，導致這「日本最古老的廁所」嚴重損壞。



全日本最古老的廁所，竟是這樣受到破壞！（按圖了解）

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根據《產經新聞》報道，東福寺是由創建於13世紀的臨濟宗東福寺派大本山所建造，而寺內有一間建造於15世紀的廁所。這個已有上百年歷史的廁所被稱為「東司」，是日本現存最古老的廁所，同時也被國家選定為重要文化財。

京都古文化保存協會的一名30歲男性職員10月17日隨着團隊前往東福寺考察，然而他上午9時半左右準備將車子停在東司旁邊時，卻誤將前進檔打成倒車檔，並用力踩下油門，隨後整輛車就暴衝撞進東司，東司的木製大門與樑柱當場受到嚴重破壞。

儘管該起事故並未造成人員傷亡，但是這座全日本最古老的廁所卻受到嚴重毀損。肇事駕駛表示，當時正在尋找停車的地點，沒有發現自己打了倒車檔，便直接踩下油門，才會導致事故發生。

東福寺資料研究所所長石川登志雄指出，以前從未發生這麼嚴重的事故，希望能夠早日修復古蹟。

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