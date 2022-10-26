搭飛機只想坐窗口位或通道旁？維珍澳洲推大抽獎限中間位乘客參加

很多人搭飛機都不想坐「中間位」，更傾向坐在窗口位或通道旁的位置，航空公司維珍澳洲（Virgin Australia）10月24日宣告為此推出大抽獎，專為這班「中間位」乘客而設，獎品包括郵輪旅程、機票、直升機之旅等。



航空公司維珍澳洲（Virgin Australia）宣告推出大抽獎，專為「中間位」乘客而設（宣傳片截圖）

維珍澳洲在社交網站的調查顯示，逾7,500名投票者中，只有0.6%人喜歡坐「中間位」，顯示這類座位遭嫌棄的程度。

這企業為此推出名為Middle Seat Lottery的大抽獎，專門讓中間位乘客參加，無論是他們自願選擇，抑或非自願地被編排到有關座位。

根據規則，在2023年4月23日前，該公司會每周抽出一位幸運的中間位乘客。乘客若想抽獎，需要符合數個條件，包括先免費登記成為飛行常客計劃Velocity Frequent Flyer的會員、在2023年4月23日前曾在維珍澳洲的航班坐過中間位，並且在航班預定起飛時間的48小時內，打開維珍澳洲的App點擊登記抽獎。

據美媒報道，參加者也需為18歲或以上。

Brilliant to see so many smiles for the launch of @VirginAustralia's Bring on Wonderful campaign and its Middle Seat Lottery. It’s these magic moments that make all the difference: https://t.co/bGjUocHs7k #BringOnWonderful pic.twitter.com/uDNkRCqOaN — Richard Branson (@richardbranson) October 24, 2022

大抽獎的獎品包括白金級飛行常客身份跟100萬飛行積分、加勒比海郵輪旅程連機票、觀賞球賽行程連機票、直升機之旅連機票等。