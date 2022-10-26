英保守黨首相各有專屬講台　辛偉誠暫用舊物資　只因「太快」上任

英國保守黨黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）10月25日成為新首相。英媒25日稱，前首相卓慧思（Liz Truss）離任與他接任之間的時間相隔太近，引致不夠時間設計和製作專屬講台，辛偉誠只能暫用前政府留下的講台。



《每日電訊報》（The Daily Telegraph）25日稱，根據保守黨傳統，每名首相會設計他們的專屬講台，並交由保守黨競選總部（ Conservative Campaign Headquarters）訂製。總部會訂製兩個講台，其中一個會送到唐寧街，讓首相在發言時使用。

大約需3週時間製作一個講台，費用約為2,000至4,000英鎊，實際價錢取決於新政府要求的設計風格和製作速度。

報道指，辛偉誠不夠時間設計和製作專屬講台，只能暫用前政府留下的其中一個講台。

辛偉誠：圖為2022年10月25日，英國首相辛偉誠在倫敦唐寧街10號外發表演說。 （Getty）

他25日在唐寧街首相府外發表演說。《每日郵報》（Daily Mail）25日稱，辛偉誠發表演說時，選用一個設計較簡單、用淺色木材製作的講台。

報道又指，辛偉誠身高約170厘米，是自前首相邱吉爾（Winston Churchill）以來最矮的英國男首相，因此辛偉誠的講台會比上一位男首相約翰遜（Boris Johnson）的講台細小。

Boom time for carpenters, at least. pic.twitter.com/Q2AS1oftQn — Count Binface (@CountBinface) October 25, 2022

其他保守黨首相的特製講台

多位英國保守黨首相的講台也很有特色。卓慧思的講台由木塊組成、呈扭紋形狀，設計現代化。但《每日郵報》稱，這講台被人形容為似積木遊戲層層疊的積木塔，而層層疊的積木塔最終會倒塌。

約翰遜的講台設計比卓慧思的講台更挺直和更傳統。《每日電訊報》稱，約翰遜的講台設計較笨重，目的是令它更堅固、可承受他在演講時敲打它的力度。

報道引述一名消息人士指，前首相文翠珊（Theresa May）的講台由她的聯合參謀長希爾（Fiona Hill）設計，她希望講台看起來更女性化。

前首相卡梅倫（David Cameron）的講台由他的行動與競選主管薩格（Baroness Sugg）設計，旨在令卡梅倫看起來更具政治家風範。

工黨首相共用講台

工黨首相與保守黨首相不同，他們會共同講台。工黨籍前首相白高敦（Gordon Brown）所用的就是前首相貝理雅（Tony Blair）的講台。

貝理雅的講台設計由他自己選擇，它的設計簡約、腳架很幼細，令整個講台看起來就像一個懸浮在空中的架子。它附有兩個咪高峰。