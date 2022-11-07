韓國圍棋選手決戰　棋士戰敗自摑痛哭　女對手淡定吃蕉成鮮明對比

兩名韓國圍棋九段棋手11月4日在第27屆三星車險杯世界圍棋大師賽（Samsung Insurance World Masters Baduk）準決賽中對決。男選手卞相壹戰敗，他當場自摑及痛哭，獲勝的女選手崔精在比賽期間淡定地吃香蕉，與卞相壹形成鮮明對比。



26歲的崔精在是次比賽表現出色，成為韓國史上首位晉級世界圍棋大賽決賽的女棋手。

她的實力看來成為卞相壹的壓力。韓國圍棋電視（Korea Baduk TV，暫譯）的影片顯示，25歲的卞相壹在比賽期間知道自己處於下風，即將敗給崔精，因此他表現得很焦急。

▼三星車險杯世界圍棋大師賽期間的影片截圖，請點擊放大觀看：

他比賽時突然多次掌摑自己，又伏在桌上痛哭。相比之下，崔精全程都神態自若，她更在比賽期間淡定地吃香蕉補充體力。

卞相壹情緒失控的表現與崔精的從容態度形成鮮明對比，網民因此熱烈討論此事。有人讚嘆崔精的實力太強，也有人認為卞相壹的心理質素欠佳。

韓國網站MoneyS引述評論員稱，他知道卞相壹每次輸掉比賽時，都會感受到很大的壓力。另一名評論員表示，他能理解卞相壹的反應，卞相壹不能接受此事。評論員說，他同意的是，與勝出比賽的喜悅相比，輸掉比賽的痛苦太強烈。