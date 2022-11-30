世界盃︱波蘭醫院「貼心服務」　球迷半身麻醉邊做手術邊睇波

世界盃賽事繼續在卡塔爾（Qatar，又譯卡達）上演，波蘭一名球迷11月25日接受手術，還不忘請醫院把電視移到手術室內，令他在半身麻醉做手術的時候，可以觀看威爾斯對伊朗的世界盃賽事。



位於波蘭東南部凱爾采市（Kielcach）的醫院透過社交網站分享圖片，顯示一名病人在做手術的時候，手術室內有電視正在轉播世界盃球賽。

《每日郵報》報道，該名男病人向醫院詢問能否繼續觀看威爾斯對伊朗的賽事，之後醫生便把電視移到手術室內一角，在對這名男子進行脊髓麻醉（屬半身麻醉）後，醫生便繼續工作，病人則如願觀看比賽。

醫院在社交網站的帖文寫道「我們的病人真正地得到服務」，又指「所有接受脊髓麻醉的男士們都很高興」。

卡塔爾世界盃：波蘭一間醫院分享圖片，顯示有球迷一邊做手術一邊看世界盃（Facebook@SP ZOZ MSWiA w Kielcach）

在照片廣泛流傳後，波蘭南部格利維采（Gliwice）一間牙醫診所也加入行列，28日在社交網站上傳一張在診所室內的照片，有顧客一邊接受牙齒檢查，一邊觀看波蘭對墨西哥的球賽。

這間診所稱「我們宣布牙科患者在世界盃期間也會得到很好的服務」，又指「邀請所有球迷來。」

在這場比賽中，波蘭最終與墨西哥0比0握手言和。

卡塔爾世界盃：波蘭南部一間牙醫診所也分享圖片，顯示有球迷一邊接受牙齒檢查一邊看世界盃（Facebook@Euromed Baryluk）

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