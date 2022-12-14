世界盃︱曾承諾阿根廷若奪冠買大電視全額退款　廠商：不走數

世界盃賽事在卡塔爾如火如荼上演，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）率領球隊擊敗克羅地亞殺入決賽。據阿根廷傳媒報道，當地廠商Noblex早在10月底推出「若阿根廷贏世界盃冠軍，買大電視全額退款」的活動，成功令銷售額達100萬美元，如今阿根廷有望登頂，廠商也表明不「走數」，一旦奪冠將開心地退款。



阿根廷《號角報》（Clarin）報道，Noblex在10月30日、即已故球王馬勒當拿（Diego Maradona）生忌時推出限定一天的宣傳活動，顧客購買65吋或以上的大電視後，一旦阿根廷隊贏得世界盃冠軍，廠商便會全額退款。

Noblex結果在當天成功賣出300部65吋電視、230部75吋電視，總銷售額達到約100萬美美元，成績遠較平日佳，平常每月只會賣出約75部大電視。

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如今阿根廷過關斬將成功殺入決賽，購得大電視的球迷更是希望「雙重圓夢」，Noblex代表便承諾指不會「走數」，若然最終要全額退回100萬美元的銷售款項，也是一種慶祝活動，而不是負擔。

這家廠商早在2017年底也曾有類似宣傳活動，當時為2018年俄羅斯世界盃前，Noblex承諾一旦阿根廷隊無法取得決賽周入場券，將向電視客戶全額退款，最終阿根廷成功打入決賽周，無須退款。