世界盃︱卡塔爾大熊貓預言成真　猜中法國阿根廷打入4強

德國八爪魚保羅（Paul the Octopus）成功預測2010年世界盃多場賽事的結果，被封為「預測神獸」。現在似乎有動物能成為牠的「接班人」。中國在2022年世界盃揭幕前，將兩隻大熊貓送到卡塔爾（Qatar，又譯作卡達），牠們猜中法國和阿根廷打入4強。



中國11月將大熊貓「京京」與「四海」送到卡塔爾，讓牠們在當地「旅居」15年。牠們抵達卡塔爾後，分別獲得阿拉伯名字Suhail及Thuraya。

卡塔爾電視頻道貝因體育（beIN Sports）在世界盃賽事開始前，邀請來自中國的大熊貓預測勝出的球隊。工作人員在熊貓館的玻璃窗上貼上比賽隊伍的名字及旗幟，然後大熊貓會將手掌放在牠們認為會獲勝的隊伍的旗幟上。

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大熊貓猜中法國和阿根廷會分別擊敗英格蘭和荷蘭、打入4強。不過，牠們在摩洛哥對葡萄牙，以及克羅地亞對巴西的賽事中猜錯出線隊伍。牠們選葡萄牙和巴西是勝出隊伍，但最後成功晉身4強的是摩洛哥和克羅地亞。

大熊貓在預測賽果雖偶有失手，但有網民指牠們非常可愛，因此會收看牠們的預測影片。