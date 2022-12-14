世界盃︱沒有英國球迷在卡塔爾鬧事被捕　足球流氓形象終洗底？

世界盃進入白熱化階段，英格蘭和威爾斯代表隊雖然無法再進一步，不過英國球迷在卡塔爾的表現就備受讚賞，更創下「零被捕」佳績，警方認為，卡塔爾的禁酒令或是原因之一。



英國廣播公司（BBC）12月13日報道，英國派出多名警員到卡塔爾，作為球迷與當地執法部門的「文化傳譯員」。英國足球警察隊（United Kingdom Football Policing Unit，UKFPU）負責人羅伯茨（Mark Roberts）表示，今屆賽事期間，至今沒有英國球迷在卡塔爾鬧事而需要警員到場或拘捕。

羅伯茨指出，在2018年的俄羅斯世界盃，有3名英國球迷被捕，而考慮到今屆英倫三島有兩支球隊參賽，並在分組賽上演內訌，但沒有球迷被捕，反映他們安分守己，形容是模範行為。

世界盃：英格蘭及威爾斯在分組賽上演英倫三島內門，不過遠赴卡塔爾打氣的兩隊球迷在賽前就顯得比較輕鬆，沒有太多火藥味。英國警方指，沒有英國球迷在當地涉嫌鬧事被捕。（Reuters）

他認為，英國球迷在卡塔爾一洗以往的足球流氓負面形象，某程度上與當地的禁酒令有關。

不過在英國本土就發生531宗與足球有關的球迷鬧事事件，其中150宗在10日晚上、即是英格蘭在八強不敵衛冕冠軍法國當天發生。當局至今在全國拘捕115人，不少個案都是在持有酒牌的地方內發生，但比上屆的225人被捕稍為回落。