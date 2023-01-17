ChatGPT｜全球首位「AI機械人律師」將開工　CEO擲巨款「下戰帖」

在美國吃了「牛肉乾」（告票）的人，聘請律師為其辯護的費用通常會超過罰單本身。假設能避過支付高昂的律師費便能獲得服務，想必不少人會點頭。不過，倘若這位「律師」不是人，您怎麼看？



美國新創公司DoNotPay以人工智能語言模型GPT-3（Generative Pre-trained Transformer 3）作後盾，推出全球第一個「AI機器人律師」。

GPT-3由美國人工智能研究實驗室OpenAI研發。現時網上流行的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT也是由GPT-3支援。

「AI機器人律師」2月「履新」，在美國的法庭內協助其干犯違例泊車的2名當事人出席聽證會。兩名被告將戴上智能眼鏡，讓「AI機器人律師」即時教路。可是聽證會舉行的地點保密，以防法官出手阻止。

「AI律師」在真正上場前已經過大量「訓練」，包括法庭紀錄中法律文件的數據，以及公司輸入的275宗案件。它亦就近期的告票罰款案件進行「學習」。

DoNotPay行政總裁布勞德（Joshua Browder）1月9日稱一擲100萬美元（約780萬港元），邀請會在最高法院出庭的被告或「人類律師」讓「AI機器人律師」出庭。

被告人或「人類律師」屆時只需戴上AirPods，根據「AI機器人律師」的指示進行辯護，將AI律師的回應直接覆述。

美國初創公司DoNotPay推出「AI機器人律師」，稱希望藉此協助被告減少負擔法律費用。（DoNotPay網站）

布勞德提出「機械人律師」能處理複雜的官司，這建議可說是古怪——以及可能是犯法的。他看來不希望「AI機器人律師」僅限於處理違泊罰款的「小case」，而是希望它能躋身最高法院，面對外界的質疑。

美國初創公司DoNotPay推出「AI機器人律師」，稱希望藉此協助被告減少負擔法律費用。（DoNotPay網站）

DoNotPay在2015年創立，以一個簡單的聊天機器人作為起家。它幫助人們解決基本但令人惱火的問題，例如取消訂閱或就停車罰款上訴。

公司近年來利用AI提升其「機械人律師」的能力，使其能夠處理醫療費用糾紛，並成功與美國大型有線電視及網絡服務供應商Comcast談判。不過，在最高法院進行辯護與處理罰款上訴顯然是兩回事。

我的目標是普通消費者再也不用聘請律師。 DoNotPay的行政總裁布勞德（Joshua Browder）

此外根據美國法院的網站，任何電子設備都不能帶進法庭。戴上AirPods的「人類律師」不知能否順利進入法庭。布勞德1月8日在回應美國科技新聞網站Gizmodo時稱，有無障礙條例可讓人在法院使用電子用品的政策上，獲得豁免。

他還補充說，那100萬美元是給予「人類律師」的捐款——如最高法院容許律師戴上AirPods入內的話。

Gizmodo在9日就此接觸過最高法院，但在截稿前未獲回應。

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