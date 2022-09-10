AI重新設計電影海報《ET外星人》 人工智能創造力嚇你一跳
撰文：TVBS新聞網
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隨着AI（人工智能）愈來愈發達，許多網友開始讓AI進行藝術創作，看它們能創作出什麼樣的作品。
一名網友近日也開啟新計劃「ROBOMOJO」，用AI重新設計經典電影的海報。他在輸入電影名稱後，讓AI靠蒐集的資訊進行創作，並將設計出的成品分享在網站上。他最近分享了一張電影《ET外星人》的電影海報，引發許多網友吐槽連連。
按圖看清AI重新設計的經典電影海報！
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電影《ET外星人》是導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的經典名作。主要在闡述主角埃利奧特，與外星人E.T.進行心靈交流。然而AI設計的海報，雖然保留了原來的月亮和腳踏車，卻多了一個臉上有着巨大食指的神祕生物，讓人相當錯愕。
許多網友看到他分享的成品，紛紛留言「感覺有點可怕」、「只有單車和月亮是對的」、「我差點嚇到尖叫」、「你到底給了AI什麼指令？」，也有網友指出，他覺得這個海報比原版更有特色，會讓他想去看看這部作品。
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除了《ET外星人》之外，網站「ROBOMOJO」也分享了AI設計的其他海報，電影《蜘蛛俠》、《變形金剛》的設計也跟原作海報大相逕庭，吸引許多網友轉發和留言。
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