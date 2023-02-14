日本空手道高手入最恐怖鬼屋被嚇　踢斷「陰魂」下巴　資方吃官司

位於日本京都市的「東映太秦映畫村」每年都會舉辦期間限定的鬼屋體驗活動，由真人假扮的鬼會在屋內到處行走，嚇壞許多遊客。



事實上，就有一名「空手道黑帶5段」的遊客酒後進入遊玩，沒想到驚嚇之餘，竟直接「出腳」將鬼的下巴踢斷。

這一腳看來對這員工的傷害真的很深！（按圖了解）

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根據《京都新聞》報道，京都市知名景點東映太秦映畫村（Toei Uzumasa Eigamura），每年都會舉辦期間限定的鬼屋體驗活動，由工作人員假扮成妖魔鬼怪，嚇唬進入體驗的遊客，號稱是史上最恐怖的鬼屋。

不過，一名49歲男子在2011年9月10日進入鬼屋體驗時，因為酒後導致意識受到影響，擁有空手道黑帶5段的他，竟然在被嚇到之後，反射性地出腳踢向扮演妖怪的工作人員，導致對方下巴骨折。

這名工作人員在2015年3月向男子提出損害賠償，兩人也在2016年3月達成和解，男子向工作人員支付1000萬日圓（約港幣60萬元）的賠償金。結果男子後續又將負責營運東映太秦映畫村的「東映京都工作室」告上京都地方法院，認為該公司未做好員工訓練與保護措施。

男子在訴狀中表示，事故發生時表演者受到營運公司僱傭，職務是扮演妖怪角色，因此該公司有安全照顧的義務；在鬼屋無法預料「陷入恐慌的顧客」會有何種反應的狀況下，應該在顧客和工作人員之間保持適當距離和隔板，以免顧客攻擊工作人員，也必須告訴工作人員嚇唬顧客可能會造成的危險。

男子要求東映京都工作室支付550萬日圓（約港幣33萬元）的賠償金，目前案件將在3月14日進行第一次口頭辯論。

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