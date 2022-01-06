過山車油漆工人工作揭秘　玩遍世界各地主題樂園　年薪可達這個數

什麼樣的工作，可以讓人玩遍世界各地的主題樂園，而且年薪達50多萬港幣？答案是過山車的塗裝人員！只要這些刺激的遊樂設施需要重新上漆，就是他們上場大顯身手的時候。儘管可以走遍不同的遊樂園，但是每天必須在半空中站上十幾個小時，一年當中大半時間都在出差，從事這一行不但要有體力，更是要靠滿滿的熱情。



加州百年主題樂園的刺激過山車，準備大換裝，負責幕後操刀的，是普萊瑟所領軍的團隊：「我叫傑森普萊瑟，是貝楠油漆公司的過山車油漆工，年薪大約是7萬美元。」

年收入約55萬港幣，又可以玩遍世界各地的主題樂園，聽起來像是超級夢幻的工作。但普萊瑟說，為了完成清潔上漆的工作，其實常常是太陽一露臉就得開工，十幾個小時幾乎不停歇的刷油漆，也成為家常便飯。「每天通常是以高壓水柱清理來揭開序幕，不然就是可能已經進入塗裝程序，準備塗上面漆或是最後的保護漆，有時一天在升降機上站個13、14小時，有時候使用高壓水柱清洗，站在底下淋水淋個10小時。」

點圖看看特殊的過山車上油漆過程及普萊瑟的難忘經歷▼▼▼

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普萊瑟在進入這項特殊行業之前，曾經在廢水處理廠當中工作，年薪甚至達到9萬美元，也在父親的公司幫忙做過銷售，但這些工作都無法讓他充滿熱情。2019年才加入這個專門為各地遊樂器材做塗裝的公司。貝楠油漆公司創辦人貝楠：「我們所有的油漆工一開始都聘為學徒，接受廣泛訓練，從工安到塗料，再到索具使用，從公司訓練課程畢業後，希望人人都成為過山車的油漆達人。」

普萊瑟花了半年時間完成所有訓練，還取得了操作升降機的執照，以便在高空執行任務時更加靈活。累積了兩年多的工作經驗，當上工程項目主管，帶領團隊完成過山車的塗裝任務。「有時候有的過山車需要走上去，有時還需要用到梯子，通常開工的第一個步驟就是清潔，我們會用5,000 PSI的高壓水柱清潔，有時要使用加熱水柱，來清除油污和堆積物，有時還得噴砂，得看當時現場的狀況。」參與超過20座遊樂器材的塗裝工作，普萊瑟對諾氏莓果樂園的招牌過山車特別難忘。「我上過最高的過山車是諾氏莓果樂園的Xcelerator，頂端大約225英呎（68米），站在上面時確實有嚇到，然而一旦站在上面就知道這有多讓人震撼。」

儘管每年幾乎有半年時間都在出差，加班時數一年高達1500個小時，但普萊瑟樂在其中。「這份工作最美妙的是，可以看到一些自己從沒看過的東西，看到樂園裏所有遊客都在往上看，在我們工作時指着我們，瘋狂拍照，這部分讓我很滿足，因為既能帶給他們美好的一天，同時也可以賺錢，為自己的人生打拼。」從小在肯塔基州長大，普萊瑟說自己一直很想到處看看。從事這項特殊行業，不只讓他能走訪世界各國，更可以從完全不同的角度看世界。就跟搭乘過山車一樣，看起來可怕卻會讓人上癮。

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