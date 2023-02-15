熊貓香香將離開日本掀送別熱潮：入園名額爭崩頭+亮相大型廣告板

日本東京上野動物園2月21日會把園內5歲大熊貓「香香」歸還中國，隨着離別日子臨近，當地有大批民眾爭着到動物園向香香道別，抽籤入園的名額競爭比例達到24比1，百貨公司、JR站也舉辦各種活動，以送別香香。



東京百貨公司松坂屋上野店在門市外的長達18米大型廣告板，已換成香香的相片，據松坂屋指，店內也會舉行香香的攝影展，展示這隻大熊貓的920張照片。這間百貨公司並會售賣大量與香香有關的紀念品，包括印有牠樣子的餅乾、手帕等。

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JR上野站也會自2月15日起舉辦「香香」攝影展，並打算推出贈送徽章、海報等活動。

入園名額「爭崩頭」

自香香將離開上野動物園的消息傳出後，便有大批民眾趕着向香香道別，據日本電視台（NTV）之前在1月報道，在1月20日，民眾最長排隊時間曾達到逾4小時，現場有工作人員舉起寫着「輪候時間240分鐘以上」的牌子，至後來動物園自1月21日起決定改為抽籤制入園。

據日媒最新在2月13日報道，動物園現每天允許2600人探望香香，最後一個參觀日2月19日的抽籤申請已截止，申請人數遠遠超過名額數目，為24比1。

雌性大熊貓香香2017年6月12日出生於日本東京上野動物園，父母分別為中國旅日大熊貓「比力」與「仙女」。

根據日本東京都和中國野生動物保護協會協定，香香歸中方所有，按計劃原定於2020年12月底歸還中國，但受疫情等多重因素影響，曾多度延期。