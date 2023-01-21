熊貓「香香」將從日本返中國　民眾排隊4小時道別　今改抽籤入園

日本東京上野動物園2月21日會把園內5歲大熊貓「香香」歸還中國，大批民眾趕在最後一個月與香香道別，令動物園大排長龍，1月20日部份民眾甚至要排隊4小時以上，動物園如今決定改為抽籤制入園。



據日本電視台（NTV）報道，在1月20日，民眾的最長排隊時間達到逾4小時，現場有工作人員舉起寫着「輪候時間240分鐘以上」的牌子。

有現場遊客向傳媒稱，自己從早上6點左右就開始排隊。

▼有網民在Twitter發文，指自己排隊4小時後入園▼

由於太多民眾排隊，動物園已改為抽籤制入園，讓民眾先在網站登記，由1月21日至2月19日，每日可以有最多2600名訪客入園看香香。

據日媒指，經抽籤制入園的民眾可以逗留總共2分鐘，包括在香香居住「房間」前的約1分鐘，以及在稍微遠一點地方的1分鐘，每個人都紛紛拿起相機或手機拍攝香香。

上野動物園也特別在官方網站製作講述香香將離開動物園的專頁，並會舉行一系列送別活動，例如是網上講座、讓民眾投稿的活動等。

圖為2020年11月22日大熊貓「香香」在日本上野動物園亮相。（新華社）

雌性大熊貓香香2017年6月12日出生於日本東京上野動物園，父母分別為中國旅日大熊貓「比力」與「仙女」。

根據日本東京都和中國野生動物保護協會協定，香香歸中方所有，按計劃原定於2020年12月底歸還中國，但受疫情等多重因素影響，曾多度延期。