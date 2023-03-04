ONE PIECE作者請教ChatGPT漫畫新點子　建議上天下海打外星人？

ChatGPT能夠幫忙寫情書、寫小說、寫漫畫小說當然也沒問題了。《ONE PIECE》海賊王作者也決定請來ChatGPT幫忙，想一下海賊王新章應該以什麼方向發展，ChatGPT給出的建議是——？



《ONE PIECE》官方Twitter在2月22日上載了一個短片，內容是海賊王的作者尾田榮一向ChatGPT求助，看看應該為海賊王畫一篇什麼樣的故事。

尾田：「你好，我是作者。我想不出下周的ONE PIECE要怎樣展開，你能幫我寫一個故事嗎？要非常有趣的，拜託了。」

挑戰影之王

ChatGPT向尾田打了個招呼，並在數秒後，給出了以下的建議：路飛一行人面臨着一個叫「影之王」的敵人，從東海出現。他們有着強大的惡魔果實，可以控制自己的影子，路飛一行人陷入苦戰。但妮歌魯賓記起了當地一個「影之民」的國度，路飛一行人到訪了影子之島，並決定要協助當地居民奪回被影之王盜取的能力而戰鬥，並在新的伙伴的協助下，成功擊倒影之王取得勝利。

ChatGPT推薦尾田道，這是一個配合了神袐的新敵人，及新伙伴的故事，而且讓妮歌魯賓有個重要的戲份，應該頗受歡迎。豈之尾田丟了一句：

「抱歉，太無聊了。請給我再想過個更有趣的點子吧。」

影之王？要打這樣的怪物嗎？圖為線上遊戲FF14的敵人影之王。（FF14遊戲截圖）

外星人與魔女

ChatGPT即時道了個歉，並在數秒後，給了一個新的故事提議：路飛一行人發現海上一艘船，但這艘船除了船長和船員外，還有一個「看起來像外星人的人」。原來這個外星人是為了追擊襲擊他們星球的邪惡飛船，但在追擊的途中，他們的故鄉已被毀滅掉了，但幸得幫助下，讓他們得以繼續旅程。

路飛一行決定幫助他們，並在一個居住着「魔女」的島上登陸。這個魔女企圖奪走外星人的「星辰碎片」，而這碎片是復修外星人星球所必需的。結果在路飛一行打倒了魔女，在奪回碎片後，趕上了追擊邪惡飛船的旅程，並在故事的最後重建了星球。

ChatGPT推薦尾田道，這是一個配合外星人、魔女、宇宙船等，充滿幻想色彩要素的故事，應當十分有趣，讀者感覺亦會非常新鮮。尾田在考慮了一陣後，回答了一句：「謝謝你！我就按着這方向畫下去吧！」

ONEPIECE自1997年開始連載，至今單行本已出了100多集，接近30年的旅程尾田也應該想不出有甚麼值得一畫的點子了。這次ChatGPT給予了兩個創作點子，第一個是非常王道的冒險故事，第二個跳脫直飛宇宙，不知大家覺得ChatGPT給予的「外星人與魔女」的題材如何？真的畫了出來，大家又會否感覺得好看？