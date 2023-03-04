ChatGPT｜孫東：研發類似平台追世界潮流　對大學取態持開放態度

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」近日風靡全球，香港大學早前向師生發信，明言禁止在評估和論文等使用相關AI工具。創新科技及工業局局長孫東今日（4日）在電台節目表示，ChatGPT是開啟了人工智能的新階段，亦提醒政府要追上世界潮流，研發出類似的平台，當局亦將籌組委員會研究如何應AI所帶來的挑戰。他又指，對大學在ChatGPT上的取應持開放態度，將會加強與大專院校的溝通。



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孫東早上在港台節目《星期六問責》表示，自己亦有用過「ChatGPT」，覺得非常不錯，認為是開啟了AI發展的新技術，強調任何人都擋不住新技術：「ChatGPT反映出，人工智能發展已經到了一個新的水準，我們看到的只是表面，就是它是人機對話的平台，但它最深致的內涵是，它底下有強大的平台」。他認為ChatGPT提醒香港也要研究相關技術，而當局正考慮籌組委員會，討論如何應對新技術帶來的挑戰。

受ChatGPT啟發 香港要研究相關技術

港大成為本港首間禁止學生使用ChatGPT的大學，學生未經許可使用會當作抄襲，科大近日則讓老師決定能否使用。對於兩間大學在AI方面有不同的取態，孫東認為，政府對此持開放態度，將會加強與大學的溝通，了解其取態。

圖為ChatGPT生成的對「人工智能能給人類帶來什麼？」問題的答案。(Getty Images)

另外，新一份《財政預算案》提出成立人工智能超算中心。孫東表示，本港相對珠海及深圳等地起步比較遲，故應積極推動數字經濟、發展智慧城市，認為建立人工智能超算中心符合本港未來發展需要，而若本港有先進的數碼基建設施，將有利吸引各地的優質企業來港發展，以吸納更多國際人才。

就超算中心諮詢意見

被問到建立超算中心需投放很多成本，他強調，政府若決定要投入，也會計算產出，強調當局有專業團隊分析，同時亦會諮詢各界意見，他又指，數據是相對敏感的議題，將會收集意見，以決定是否要有相關法律規範。

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