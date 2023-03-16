特朗普推新書　稱英女王戴安娜希拉里等人曾拍他馬屁

美國前總統特朗普（Donald Trump）的新書《給特朗普的信》（Letters to Trump，暫譯）4月發售。特朗普3月14日受訪時稱，新書會向讀者證明，包括英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、英國戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）及美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）等名人都曾拍他馬屁。



《給特朗普的信》收錄多位名人寫給特朗普的150封信件，寫信人也包括朝鮮領袖金正恩及美國前總統列根（Ronald Reagan）。

特朗普3月14日對美國右翼媒體布賴特巴特新聞網（Breitbart News）表示，英女王、英國戴安娜王妃、美國前總統尼克遜（Richard Nixon）、美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、希拉里以及其他寫信人都會被證明「曾拍我馬屁」（Kissed my ass）。

他說：「我認識他們所有人，他們每個人都曾拍我馬屁，而現在只有一半人仍在拍我的馬屁。」

特朗普：圖為2023年3月16日截取自亞馬遜網站的圖片，顯示美國前總統特朗普新書《給特朗普的信》的封面圖片。 （亞馬遜網站）

特朗普（Doanld Trump）的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）表示，令人驚訝的是，當父親以共和黨人的身份競選總統，這些寫信人對他的敬愛竟改變得如此地快。

小特朗普又指，《給特朗普的信》向讀者展示寫信人對父親的真實感受，以及他們剛對父親產生的鄙視真的是多麼虛偽。