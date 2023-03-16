美國機構調查：美企承擔特朗普對華加徵關稅幾乎所有成本

美國政府一個獨立機構調查發現，美國前總統特朗普（Donald Trump）對3,000億美元中國商品加徵的關稅，幾乎全部被美國進口商承擔。



彭博社報道，美國國際貿易委員會（USITC）3月15日在報告中稱，美國對中國商品採取301關稅措施後，進口成本隨加徵關稅一同上漲。

特朗普政府認為中國存在知識產權盜竊和強制轉讓技術行為，根據《1974年貿易法》第301條規定，2018年起對中國相關商品開始加徵關稅。

拜登政府兩年多來保留中國商品的加徵關稅措施，目前正在評估關稅有效性，以決定是否繼續實施。

該機構稱，一些受加徵關稅措施影響最嚴重的行業，包括電腦設備、半導體、家具和音頻影像設備等，2021年進口價格最高上漲25%。某些行業美國生產的商品價格上漲3%至4%。

美國國際貿易委員會表示，2021年從中國進口的受影響產品從2017年的3,110億美元下降至約2,650億美元。

在所有受影響的商品中，加徵關稅措施導致2018年至2021年期間自中國進口減少13%，美國產出增加0.4%，美國產品價格上漲0.2%。

在美國國際貿易委員會2022年7月為期3天的公開聽證會上，與中國進口產品存在競爭的生產商表示支持關稅措施，而那些依賴涉稅進口產品的生產商則持反對意見。

據報道，美國商會和獨立學術經濟學家長期以來認為，關稅成本會反噬美國公司，與特朗普聲稱中國將最終為關稅增加付出代價的說法相矛盾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

