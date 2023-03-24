訪烏「美味棒」紙箱真身揭盅　內藏的竟是岸田文雄簽名飯勺

日本首相岸田文雄於21日到訪烏克蘭時所攜帶的紙箱引起外界揣測，因紙皮箱上的標誌而被指是一箱日本零食「美味棒」，但據內閣官房長官松野博一昨日（23日）透露，紙箱內裝着的其實是日本首相岸田文雄的故鄉廣島縣特產——一把寫有「必勝」字樣兼有岸田親筆簽名的飯勺。



日前，岸田從波蘭轉乘列車前往基輔時，恰好被日本放送協會（NHK）拍到，影像中可見工作人員將一個日本國民兒童零食——美味棒（うまい棒）的紙皮箱搬上車，而且還是烤雞味的美味棒。當時有網民戲稱這是日本向烏克蘭提供的「無殺傷力裝備」之一。

不過，松野博一在日前的新聞發佈會上，終於揭曉當中物品是長約50cm的飯勺。松野表示，在日語中「召」和「飯」發音相同，「敵を召し（飯）取る」就有「擒拿敵人」的含義，此外還有一個以摺紙鶴為圖案的燈作為禮物被一併送上，以此向正在對抗俄羅斯侵略的澤倫斯基總統傳達他的鼓勵，以及對和平的祝願。

在1904至1905年的日俄戰爭期間，廣島的飯勺亦是保佑戰爭勝利的祈願品。據說，當時許多士兵在前往戰場的路上會有民眾向他們獻上飯勺。

此外，岸田本人在競選自民黨主席時，廣島縣的黨支部也曾贈送一個特大飯勺給他，來送出勝利的祝福。該飯勺至今還放在岸田的事務所內。