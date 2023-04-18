對戰OpenAI　Elon Musk將推TruthGPT人工智能平台

美國富豪馬斯克（Elon Musk）表示，他將推出一個名為TruthGPT的人工智能（AI）平台，它將最大限度地尋求真理並試圖理解宇宙的本質。



俄衛網18日引述馬斯克在17日晚播出的霍士新聞採訪中說：「我將開始一種我稱之為『TruthGPT』的東西，或者是一種最大限度地尋求真理的人工智能，試圖理解宇宙的本質。」

他說：「我認為這可能是通往安全的最佳途徑，從某種意義上說，一個關心理解宇宙的人工智能不太可能消滅人類，因為我們是宇宙中有趣的一部份。」

圖為2023年2月3日路透社拍攝的設計圖片，可看到OpenAI和ChatGPT徽標。（Reuters）

據路透社援引知情人士的話報道，馬斯克一直在從Alphabet公司的Google挖掘人工智能研究人員，成立一家初創公司，與OpenAI競爭。

根據一份州備案文件，馬斯克上個月在內華達州註冊了一家名為X.AI Corp的公司。該公司將馬斯克列為唯一董事，而馬斯克家族辦公室的董事總經理伯查爾（Jared Birchall）擔任秘書。

在此之前，馬斯克和一群人工智能專家和行業高管呼籲暫停開發比OpenAI新推出的GPT-4更強大的系統六個月，理由是可能對社會造成風險。 馬斯克還在接受卡爾森採訪時重申了他對人工智能的警告，他說：「人工智能比管理不善的飛機設計、生產維護或糟糕的汽車生產更危險。它有破壞文明的潛力。」上週末，他在Twitter上表示，他曾在擔任總統期間與美國前總統奧巴馬（Barack Obama）會面，並告訴他華盛頓需要「鼓勵人工智能監管」。

圖為2019年8月29特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席日在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）。(Reuterw)

他也在訪問中說：「我長期以來一直支持對人工智能領域進行監管。」

馬斯克表示，美國有大量的許可證發放機構和其他監管機構，比如在食品、藥品和汽車製造等領域。他說：「我認為，我們應認真對待（人工智能開發），我們需要監管機構。」

馬斯克認為，這個機構在研究人工智能領域後，應提出一套行業運行規則。他說：「我認為，這樣的話，我們會有更大的機會擁有對人類有益的人工智能。」