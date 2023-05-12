美國YouTuber自導自演「空難」墜機跳傘逃生　或被判入獄20年

美國YouTuber雅各布（Trevor Jacob）在2021年自導自演墜機「意外」，刻意導致墜機後跳傘，更拍片直擊「遇難」及求生過程，以此賺取點擊率。美國司法部5月11日稱此人已同意承認破壞及意圖妨礙調查2項罪名，或面臨20年監禁。



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現年29歲的雅各布2021年上載墜機影片，顯示他在當年11月駕飛機橫越南加州上空時似乎遭遇引擎故障。他跳機「逃生」，並打開降落傘順利着陸。他跳機時一直手持自拍棍，直擊整個過程。

機上攝影機顯示，飛機最終墜毀於密林。雅各布降落隨後徒步前往飛機殘骸所在。他之後在密林穿梭尋找人跡，並定期上網更新近況，分享感受。

這個「墜機影片」迄今已錄得近300萬觀看次數。

國家運輸安全委員會（NTSB）和美國聯邦航空局（FAA）數週後介入調查，並要求雅各布保留飛機殘骸。他向官員謊稱當時飛機引擎失去動力，無法安全降落才跳傘逃生，亦不知殘骸位置。

雅各在認罪協議中承認處理殘骸時意圖妨礙聯邦調查，並接受一間公司贊助，製作影片牟利。據協議內容，他在墜機2週後和朋友一起用直升機吊出殘骸，並將之拆開，棄置在隆波克市機場（Lompoc City Airport）及附近垃圾桶。

雅各布預計會在幾週內正式認罪，之後會被判刑。