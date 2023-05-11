工程師異想天開　為偷石油包下旅館多月挖地道　警：差30cm就成功

韓國發生一宗離奇偷油案：一名石油公司的前工程師包下旅館多月，企圖挖地道望從輸油管線接管偷油。幸好在得逞前東窗事發，最後一滴油也沒偷到。



韓國油價在去年創下10年來新高，直到這個月才稍微回落。沒想到韓國竟然有石油公司的離職工程師，夥同另外7個人企圖從油管偷油，而且他們犯案的方法，是花錢包下整棟汽車旅館，花了2個多月時間挖地道，希望從輸油管線接管偷油。

只是在得逞前東窗事發，一滴油也沒偷到。

挖了9米還差30厘米就成功 點圖放大看看地道照片及相關報道：

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韓聯社報道，韓國忠清北道一間汽車旅館地底下，竟然隱藏如礦坑般的地道，而且目標是石油公司的一條輸油管線，原來有竊徒異想天開想挖地道偷石油。韓國大田警局犯罪調查科長稱：「輸油管距汽車旅館6米，埋在地下3米，竊賊以為挖掘容易。」

韓國警方調查發現，原來竊賊只差30厘米就真的偷到油，而且為了完成這項誰也沒想到的任務，他們竟然花了約數萬港元的價錢，包下整棟汽車旅館，再花了2個多月時間，用鐵鏟和鐵鎬挖隧道。

最終他們挖出寬81厘米、高74厘米、長達9米的隧道，但就在挖到輸油管線前，東窗事發遭警方逮捕。

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這場偷油竊案震驚韓國社會，警方一共逮捕8名嫌犯，其中包括石油公司的前工程師。

雖然偷油集團白忙一場，不過因為地道正上方就是交通要道，平均每天有6.6萬輛車通過，一個不小心可能引發爆炸，讓韓國警方大感驚愕。

4月底汽油均價每公升1665韓元，汽柴油價格相較年前下跌16.4%，創下35個月以來最大跌幅。儘管韓國油價在5月份回跌，不過受到通膨影響，一度在4月底達到新高，當時汽油每公升折合港幣大約是9.7元，只是竊賊投資大筆金錢和勞力，卻一滴油也沒到手，完全是賠了夫人又折兵。

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