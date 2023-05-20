杜魯多擺「紳士腿」遷就韓國會議長　韓媒激讚加媒卻不滿意？

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在前往日本出席七國集團（G7）會議前，在16日先前往了韓國訪問。他在17日與韓國國會議長金振杓的一張合照，意外引發外界熱議。



杜魯多17日上午訪問首爾國會議事堂，與韓國國會議長金振杓會面。在合影留念時，杜魯多看見金振杓踮起腳尖，似乎示意兩人身高落差太大。杜魯多於是貼心的擺出「紳士腿」，將雙腿打開以降低視覺高度。

圖為5月17日，杜魯多與韓國國會議長金振杓會面，金振杓見杜魯多的「紳士腿」友好的笑了出來。（CPAC Youtube截圖）

雖然杜魯多開腿的動作似乎有些滑稽，但韓國對此大為讚賞，認為此舉相當貼心。「紳士腿」在韓國頗為流行，經常應用在男星與女士們合照時，為遷就對方高度而擺出的動作。

據指杜魯多身高188厘米，而金振杓身高只有170厘米，照片中明顯看出兩人身高差別。

然而，加拿大人對此感受大不同。加拿大保守派媒體True North報道，指杜魯多的開腿動作讓人側目，再次在國外讓加拿大難堪。

這並非杜魯多首次與政治領袖寒暄時受到外界關注，2023年2月，杜魯多向阿爾伯塔省執政聯合保守黨（UCP）黨魁史密斯（Danielle Smith）伸手時，史密斯表現得十分猶豫，場面一度尷尬。

順帶一提，杜魯多也是首位成功破解美國前總統特朗普（Donald Trump）「握加拉式」握手法的領袖。兩人2017年首次見面時，杜魯多一邊握手，另一隻手主動放到特朗普的肩膀，拉近了雙方距離「阻止了」特朗普進一步動作。