美女與咖啡的產地　洪都拉斯還出口這些　香港老饕有福

中美洲國家洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）6月12日與中國國家主席習近平會晤。外界普遍認為兩國關係將變得更緊密，貿易勢將增加。惟不少人對這國家的認識仍停留在咖啡，以及經常在國際賽場上艷壓別國代表的選美佳麗。



洪都拉斯2023年3月25日正式宣布與台灣斷交後，26日與中國建交。卡斯特羅6月9日至14日對中國進行國事訪問。洪都拉斯總統新聞秘書處10日在Twitter上宣布，卡斯特羅12日會與中國國家主席習近平舉行重要的歷史性會晤。

洪都拉斯外長雷納（Eduardo Reina）11日稱，預計中洪將簽署備忘錄，這是兩國合作關係的起始點和框架。經濟發展部部長塞拉托（Fredis Cerrato）11日也表示，洪都拉斯有望和中國簽署協議，成立2個推進雙邊自貿協定簽署和企業間合作的工作小組。

除了咖啡 還有很多

它全稱洪都拉斯共和國（The Republic of Honduras），首都設在特古西加爾巴（Tegucigalpa），官方語言為西班牙語，截至2023年3月，全國人口約940萬，現任總統卡斯特羅（Xiomara Castro）2022年1月正式上任。

當地經濟以農業為主，工業基礎較薄弱，對外主要出口咖啡、香蕉、棕櫚油、蝦、食糖、煙草等農作物，以及鋅、鉛、銀等礦產品。

提起這個國家，不少港人的印象可能是咖啡、治安差，以及湧往美國及墨西哥邊境的移民，但其實洪都拉斯與香港也有貿易關係。

根據tradingeconomics.com，2021年香港自洪都拉斯進口額為約1,080萬美元，主要是水產（魚類、甲殼類、軟體動物、水生無脊椎動物，401萬美元）、針織品、煙草及咖啡等商品。

美女如雲

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