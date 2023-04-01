特朗普被控　伊萬卡打破沉默：為父親和國家心痛

美國前總統特朗普（Donald Trump）下週將上庭面控，他的兩名成年兒子——小特朗普（Donald Trump Jr.）和埃里克（Eric Trump）——星期四（3月30日）第一時間為父親喊冤，並遷怒於紐約曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）。但特朗普的掌上明珠伊萬卡（Ivanka Trump），在多個小時之後才打破了沉默。



《紐約時報》報道，伊萬卡星期五在Instagram發了一個簡短信息說：「我愛我父親，我愛我的國家。今天，我為父親和國家感到心痛。我感謝政界人士給予的支持和關心。」

美國前總統特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）3月31日在Instagram發言。（Instagram @ivankatrump）

伊萬卡的丈夫庫什納（Jared Kushner）也沒有很快就發表講話。

庫什納星期五上午出席一個預定的公開活動時說：「身為美國人，看到反對黨領袖被起訴令我感到非常不安。」他說：「而且，我認為這明確顯示，民主黨人對特朗普以及他所擁有的政治力量感到畏懼。」

特朗普入主白宮4年期間，伊萬卡和庫什納均擔任白宮高級顧問。

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根據星期五解封的一封法庭信件，紐約一法官授權曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）公布對特朗普的起訴書，目前尚不清楚他何時會公布。起訴書是對特朗普犯罪的正式書面指控。

紐約法庭發言人告訴英國廣播公司（BBC）的美國合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS），特朗普的聆訊定於當地時間4月4日下午2時15分（本港時間4月5日凌晨2時15分）舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

