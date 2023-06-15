波蘭宗教人士向巴士公司施壓　「Hel 666」路線不再

提起「666」，大家或會聯想到它是撤旦的數字，而在波蘭，就有一條「666」號的巴士路線，目的地海爾（Hel）更與英文的「地獄」（Hell）發音相近，因此成為話題。不過這條「地獄撒旦」線惹來宗教人士的口誅筆伐，巴士公司決定更改路線編號。



美國廣播公司（ABC）及《衛報》6月14日報道，波蘭的格丁尼亞巴士公司（PSK Gdynia）日前宣布，666號線不會駛往波羅的海沿岸城鎮海爾，並從24日起，改由669號線前往該鎮。

波蘭傳媒指，666號線在2006年起營運，原本是當地人的玩笑，後來吸引其他地方的乘客一嚐這條獨特路線的滋味。不過多年來都有宗教保守派人士批評該話題路線，巴士公司被指因此屈服，但同時在一片爭議聲中考慮重用舊號碼的計劃。

當地一份天主教出版物Fronda認為，666號線除了有撒旦色彩，亦稱以任何形式將永恆的詛咒當有趣方式展示都是極為愚蠢，所以長年要求更改路線編號。

波蘭北部開往海邊城鎮海爾（Hel）的666號路線巴士，由於Hel與地獄的英文「Hell」相近，再加上666被指是撒旦號碼，令這條路線成為話題，吸引不少人慕名而來。（Michal Dobrasa/PKS Gdynia/Handout via REUTERS）

不過很多包括天主教人士在內的波蘭記者都對這個笑話感到樂此不疲，有網民則認為666號線聞名世界，認為巴士公司將來會後悔作出今次決定；另一名網民就開玩笑指，海爾需要改名，以符合波蘭基督徒的價值。

有精明的網民更表示，巴士公司需要為車站、路牌等更改所有相關標示，意味這筆費用可能轉嫁到乘客身上。