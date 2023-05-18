新加坡「最神秘405號巴士」1年只行駛7天　規定車長須為年輕男性

新加坡的「新捷運405號巴士」被譽為當地最神秘的巴士。



因為這趟班車一年只行駛7天，專門為乘客提供往返墳場、骨灰瓮安置所的服務。

而且公司規定這輛班車只能在白天運營，司機還必須是年輕男性。

只在有陽光的時候行駛 女性不能當司機（點圖了解更多）：

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據8視界新聞報道，405號巴士每年只在清明、耶穌受難日、齋戒月第一天、開齋節、哈芝節、屠妖節和諸靈節（All Souls' Day）這7個節日的早上7時運營至下午5時，而停靠的站點包括蔡厝港墳場、林厝港墳場、富貴山莊生命紀念館，以及普薩拉阿曼回教堂，方便民眾追思先祖。

為配合新加坡文化遺產節和新捷運成立50週年，405號巴士13日特別加開了2趟班車，讓民眾有機會嘗試搭乘這趟神秘巴士的感覺。

8視界新聞的記者試坐後發現，405號巴士停靠的幾個車站是為它專門修建的，因為車站的站牌並沒有其他巴士路線的標識，更為405號巴士增添了一份神秘感。

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曾擔任巴士兼職司機的24歲鄭偉宏透露，405號巴士也被稱為祭拜巴士，因為它主要為想要前往墳場或火葬場祭拜親人的乘客提供服務，但這趟巴士最令人嘖嘖稱奇的是，它只在有陽光的時候運營，而且公司對駕駛405號巴士的司機也有特別要求。

他表示，由於這趟巴士經過的路段較為偏僻，因此公司為了確保安全，規定只有年輕男性才能擔任司機，「女生司機是不會被挑選來開405號巴士的」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】