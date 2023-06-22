富豪拳擊賽？Elon Musk挑機邀「鐵籠格鬥」　朱克伯格：發地址來

Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）與Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）同為超級富豪，沒想到兩人在社交網絡隔空鬥嘴，相約「鐵籠格鬥」。



事件始於有Twitter網民6月20日發文，講述Facebook準備推出新項目THREADS，與Twitter硬撼，引來馬斯克留言加入網民的討論，有網民稱「馬斯克，小心，我聽說他（朱克伯格）現在練柔術了。」

馬斯克繼而寫道「如果他是的話，我可來一場鐵籠格鬥賽，哈哈。」

這事引起朱克伯格的注意，他未有在馬斯克的「主場」Twitter發文，而是在Instagram刊出限時動態，附有馬斯克談「鐵籠格鬥」留言的截圖，然後朱克伯格再寫道「發地址來」（send me location）。

馬斯克提出「鐵籠格鬥」後，朱克伯格上傳對方留言的截圖，再寫道「發地址來」（朱克伯格IG截圖）

朱克伯格懂得武術，他5月參加美國國內一場巴西柔術（Jiu Jitsu）比賽，贏得一金一銀。

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朱克伯格的回應再次傳回馬斯克的耳中，有記者在Twitter發文講述有關新聞，再度引來馬斯克回應，他在留言內寫道：Vegas Octagon（拉斯維加斯，八角籠）。

八角籠指是終極格鬥冠軍賽（UFC）的封閉式擂台，UFC總部位於拉斯維加斯。

馬斯克再說笑指，自己有一個很棒的招數叫做「海象」，就是躺在對手身上，什麼都不做。

他又指「我幾乎從不鍛煉，除了抱起我的孩子，將他們拋到空中。」

究竟拳擊賽會否上演？Facebook母公司Meta發言人未有正面回應，僅指朱克伯格的限時動態已說明了一切（The story speaks for itself）。