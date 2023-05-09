朱克伯格懂武術　首度參加巴西柔術比賽贏一金一銀　過程爆小風波

美國國內一場巴西柔術（Jiu Jitsu）的比賽中，一名外型極為神似Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），走上頒獎台領取金牌的選手，引起該國媒體高度關注，這名選手不是明星臉，他就是朱克伯格本人。



根據朱克伯格的社群分享內容，這是他第一次參加巴西柔術比賽，雖然中途一度與裁判發生口角衝突，但他依然在後續兩場比賽中，分別拿下金牌與銀牌的榮譽，該則帖文也在一天內獲得48萬粉絲按讚。

在管理Meta這間大公司時，朱克伯格仍抽空參與巴西柔術賽事：（按圖了解）

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朱克伯格參加柔術比賽的畫面，也被不少美國網友拍攝分享，從影像中能看到，首次參賽的這位富豪，第一場比賽過程並不順利，還一度被對手壓制；兩人纏鬥兩分多後，裁判認定朱克伯格表現落於下風，裁定他輸掉這場比賽，但這決定卻讓朱克伯格完全無法接受，上前和裁判理論發生口角，首戰最終改為和局收場。

而朱克伯格則在後續兩場賽事繳出好表現，分別拿下各一面金銀牌，讓他開心地發文慶祝，並在Instagram感謝自己團隊，讓他可以在第一次參與柔術比賽，就有獎牌入袋的收穫。

所謂巴西柔術，起源自日本傳統柔術與柔道，由嘉納治五郎弟子前田光世帶至巴西，再由前UFC冠軍格雷西（Royce Gracie）家族發揚光大。其主要特色是重視地板扭鬥，控制對手關節制服對手。讓即使是身材矮小的選手，也能透過技巧來打敗對手。

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