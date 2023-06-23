Elon Musk邀朱克伯格「鐵籠格鬥」 母親Maye Musk急叫停反提1建議

Tesla（特斯拉）行政總裁兼Twitter老闆馬斯克（Elon Musk），突然邀約Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）來一場「鐵籠格鬥」，網上頓時出現大量塘邊鶴吶喊助威，不過馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）6月22日連發多個推文，叫停格鬥賽，且反過來提出一個建議：鬥搞笑。



在馬斯克提出與朱克伯格「鐵籠格鬥」後，不少網民紛紛「食花生」叫好，就連美國德州州長阿博特（Greg Abbott）也發文稱「辦吧（格鬥賽）」，他形容會是UFC（終極格鬥冠軍賽）史上最浩大的決鬥。

馬斯克的母親梅耶對此並不感有趣，她連發多個推文，表示已叫停比賽，稱「現在比賽已經取消了。大大地鬆一口氣！」她並要求那些在旁叫囂的人「不要鼓吹此格鬥賽」，還附上一臉怒氣的「嬲嬲」表情符號😠😠。

她又表示「實際上，我已取消了比賽，我還未告訴他們，但我將繼續說那比賽已取消。以防萬一。」

擔心兒子的梅耶還反過來提出建議，就是動口不動手。

她稱「不是開玩笑。只能動口。坐在大班椅上，相隔4英呎，最搞笑的人勝出。」

這次事件始於有Twitter網民6月20日發文，講述Facebook準備推出新項目THREADS，與Twitter硬撼，引來馬斯克留言加入網民的討論，有網民稱「馬斯克，小心，我聽說他（朱克伯格）現在練柔術了。」

馬斯克繼而寫道「如果他是的話，我可來一場鐵籠格鬥賽，哈哈。」

這事引起朱克伯格的注意，他未有在馬斯克的「主場」Twitter發文，而是在Instagram刊出限時動態，附有馬斯克談「鐵籠格鬥」留言的截圖，然後朱克伯格再寫道「發地址來」（send me location）。

馬斯克提出「鐵籠格鬥」後，朱克伯格上傳對方留言的截圖，再寫道「發地址來」（朱克伯格IG截圖）

朱克伯格懂得武術，他5月參加美國國內一場巴西柔術（Jiu Jitsu）比賽，贏得一金一銀。

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朱克伯格的回應再次傳回馬斯克的耳中，有記者在Twitter發文講述有關新聞，再度引來馬斯克回應，他在留言內寫道：Vegas Octagon（拉斯維加斯，八角籠）。

八角籠指是終極格鬥冠軍賽（UFC）的封閉式擂台，UFC總部位於拉斯維加斯。

馬斯克再說笑指，自己有一個很棒的招數叫做「海象」，就是躺在對手身上，什麼都不做。

他又指「我幾乎從不鍛煉，除了抱起我的孩子，將他們拋到空中。」

究竟拳擊賽會否上演？Facebook母公司Meta發言人未有正面回應，僅指朱克伯格的限時動態已說明了一切（The story speaks for itself）。