美國財長耶倫訪華第一餐吃雲南菜 筷子拿得好 愛吃「見手青」
撰文：許懿安
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經中美雙方商定，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年7月6日至9日訪華。她6日下午乘機抵達北京進行訪問。據微博賬號及餐廳微博賬號發文，她下飛機後的第一餐，是在北京三里屯的雲南菜館「一坐一忘」吃飯。
圖片顯示，她們一行人並沒選擇在包廂用餐，而是坐在餐廳大堂中。微博網民「潘潘貓」當時正在場。她在微博發文稱，她們點了很多雲南家常菜，包括香草烤魚、薄荷牛肉卷、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排等，又指她「笑容明媚」。
餐館創始人隨後也發博稱，她們一行人剛落地就風塵僕僕地趕到這間餐廳，店員說，她很愛吃雲南特色菌子，光是見手青就點了4份。
「見手青」是牛肝菌，是雲南特有的一種菌。它的菌肉被壓傷或被人用手碰傷後會呈現靛藍色，故被稱為「見手青」。
美國財長耶倫此行將與中國官員會面？
根據美方較為詳細的新聞稿，耶倫此行將同中國高層官員討論「負責任管理雙方關係、在關切領域上直接溝通，以及合作應對全球挑戰」等重要事項。此前，耶倫本人亦表明希望能藉此行與接替劉鶴主管經濟的國務院副總理何立峰建立個人關係。不過，耶倫此行將會與哪些中方官員見面的具體安排則未有公布。
此行是耶倫（Janet Yellen）第一次訪華？
不是。這確定她上任美國財政部長後首次訪華，但並非她首次訪問中國。她在擔任三藩市聯儲銀行行長期間，與中國官員有定期接觸。她2014年至2018年期間擔任聯儲局主席時，在國際會議上與中國人民銀行官員會面。