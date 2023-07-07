美國財長耶倫訪華第一餐吃雲南菜　筷子拿得好　愛吃「見手青」

經中美雙方商定，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年7月6日至9日訪華。她6日下午乘機抵達北京進行訪問。據微博賬號及餐廳微博賬號發文，她下飛機後的第一餐，是在北京三里屯的雲南菜館「一坐一忘」吃飯。



圖片顯示，她們一行人並沒選擇在包廂用餐，而是坐在餐廳大堂中。微博網民「潘潘貓」當時正在場。她在微博發文稱，她們點了很多雲南家常菜，包括香草烤魚、薄荷牛肉卷、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排等，又指她「笑容明媚」。

餐館創始人隨後也發博稱，她們一行人剛落地就風塵僕僕地趕到這間餐廳，店員說，她很愛吃雲南特色菌子，光是見手青就點了4份。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）2023年7月6日至9日訪華。她6日下午乘機抵達北京進行訪問。據微博賬號及餐廳微博賬號發文，她下飛機後的第一餐，是在北京三里屯的雲南菜館「一坐一忘」吃飯。（餐廳「一坐一忘」微博賬號發圖）

「見手青」是牛肝菌，是雲南特有的一種菌。它的菌肉被壓傷或被人用手碰傷後會呈現靛藍色，故被稱為「見手青」。