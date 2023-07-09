印尼麥當勞新搞作！熱推婚宴套餐服務　請賓客食芝士漢堡麥樂雞

婚禮上也可以吃到麥當勞！根據外媒報道，麥當勞開始在印尼為準新人提供婚宴套餐服務，只需要花費350萬印尼盾（約7220元新台幣），就能搞定一切。



根據《太陽報》報道，麥當勞印尼公司於6月27日通過社交媒體Instagram宣佈，婚宴套餐包括100個雞肉漢堡和100盒四塊裝的麥樂雞（McNuggets），或100個芝士漢堡和100隻雞條，且最低訂購量是200份。婚宴套餐目前只在印尼的雅加達推出，若計劃成功，日後也可能擴展到世界各地。

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該地區麥當勞負責人哈瑞迪（Rizki Haryadi）表示，婚宴套餐並非讓新人在麥當勞店面內舉行婚禮，僅提供食品。另外，也提提供另外收費的食物。

事實上，印尼並非首個提供婚宴套餐服務的國家 ，香港曾在2011年推出新人在麥當勞店面舉辦婚禮的結婚派對，最基本的套餐收費2999元港幣，其中包括兩小時場地租借、音響設備、不超過1000元港幣的麥當勞美食，以及一些裝飾品。

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