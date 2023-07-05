緬甸「最帥和尚」Paing Takhon出獄後近況如何？疑用這招暗中抗爭
撰文：TVBS新聞網
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曾以一襲和尚服飾驚豔全球，被外界稱為「緬甸最帥和尚」的Paing Takhon，曾在軍政府剛剛上台之際，表態反對並參與抗爭，進而遭到逮捕入獄並被判處3年勞改，不過他最終在去年3月假釋重獲自由。
回歸後也持續更新個人粉專，一張張帥氣和性感的照片，吸引大批粉絲按讚與分享，雖然照片上沒有任何文字，都只有一枚黑色愛心，不少粉絲認為這是Paing Takhon因為身上仍有判決約束，在無法自由表達立場的情形下，進行的另一種無聲抗議。
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因為僧侶形象成名的Paing Takhon，不僅曾經全球百大帥哥排行榜上，獲得2021年冠軍封號，他更是一名超級網紅，臉書粉專有286萬粉絲，平均每個貼文都能有2萬起跳的按讚數，甚至不少照片更出現15萬以上、上千次分享的情形；他的Instagram粉專也累積46萬人，回文按讚的互動率也非常驚人。
雖然職業是演員與模特兒，但有不少外國媒體提到，Paing Takhon其實是含著金湯匙出生的富二代，家中經營私人銀行，家中6名子女中排行第四的他，是在富裕無憂的環境下成長。高中畢業後前往仰光，受訓成為專業模特並取得大學學位。
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當緬甸發生軍政府政變奪權，他選擇加入反抗陣營，成為街頭示威的一員，結果就在2021年4月某天，在母親住處中被抓走、並被法院判處3年勞改，直到2022年3月獲得國家特赦出獄。
出獄後的他，除了繼續經營上述社群粉專，也成為一名YouTuber，但今年4月出席軍政府主辦的潑水節慶典（Myanmar Thingyan Festival）演出，讓Paing Takhon面臨眾多粉絲不諒解，甚至有人高喊被背叛。
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