大阪黑門市場變「劏客聖地」蟹腳都要過千　當地人批：大阪之恥

在大阪的繁華區，鄰近難波站的一個商店街「黑門市場」是當地人與旅客必訪之地。這個有着200年歷史的市場伴隨大阪成長，因集結來自全國各地食材被稱為「天下的廚房」。不過這廚房近日被指價格愈來愈貴，一樣的東西竟是外面的2至3倍，成為「劏客」專宰觀光客的地方，引來當地人非議。



新冠疫情限制解除後，赴日旅遊再次掀起熱潮。根據日本國家旅遊局（JNTO）發佈資料，外國遊客5月人數已恢復到190萬人，相當於疫情前2019年同月水準的68.5%。其中大阪難波的商店街黑門市場是遊日旅客的必經之地，今天黑門市場放眼望去全是旅客，由中午都晚上都十分熱鬧。

黑門市場的起源可以追溯到江戶時代後期的1822年至1823年，當時販賣魚類的商人聚集在圓明寺的一扇塗黑的山門前，並被稱為圓明寺市場，直到圓明寺被燒毀後，才正式更名為黑門市場，這裡有最少140間販賣水產、蔬果、肉品、乾貨及熟食的店舖，由於商品以高品質聞名，因此不只觀光客，對本地人也十分有吸引力。

圖為在黑門市場售賣的海鮮，價格一般較外邊的貴。（南海電鐵旅遊）

不過，近月隨着旅客回歸，黑門市場的顧客增多，在網上開始出現批評聲音：黑門市場的東西愈賣愈貴。

據日本集英社實地調查，其中一間店的帝王蟹腳4隻就要價3萬日圓（約1650港元）、蝦1條2500日圓（約140港元）、干貝2顆1000日圓（約55港元）、岩手縣產的牡蠣2顆1200日圓（約66港元）。然而北海道產的干貝與岩手縣產的牡蠣一般每顆只需200至300日圓（約10至17港元）就能買到，黑門市場幾乎是一般價格的2至3倍，被認為是專門「痛宰觀光客」。

如果說海鮮會受到當時價格影響，同市場販賣的紀念品一樣能看出差異：哥斯拉與初音未來模型在其他地方只賣2500日圓（約140港元），但黑門市場卻賣到5000日圓（約280港元），賣貴了一倍。

日本旅遊業界人士指出，原本黑門市場給人的印象是「雖然價格有點貴，但能買到質量好的東西」，疫情期間因沒客人要減價促銷，旅客回來後都抬成天價，搞到當地人紛紛離去。有當地人甚至批評黑門市場是「大阪之恥」，讓外國人認為「大阪人都是笨蛋」，專買貴東西。