少年遊日因「太無聊」在唐招提寺上刻字　寺方報警抓人

日本多個傳媒7月7日報道，一名來自加拿大的旅客涉嫌在奈良世界遺產唐招提寺，用指甲在一條木柱上刻字，警方接報後鎖定少年並邀請其前往警局接受問話，該少年已坦承犯案。



事發7日下午約1時半，唐招提寺的工作人員發現在金堂的一條木柱上，發現一組「Julian」的英文字，範圍長約10厘米，決定報警。警方到場後發現木柱有兩處損傷，展開調查下，鎖定一名17歲來自加拿大的少年，並以涉嫌違反「文化財保護法」邀請其前往警局接受問話。

圖為7月7日，奈良唐招提寺金堂一條木柱上可見刻有一組英文字。（日TV Youtube截圖）

讀賣電視台報道，指涉事少年與家人前往日本觀光，在參觀唐招提寺時，因為「感到很無聊」所以用指甲在木柱上刻字。「Julian」是少年的小名。

唐招提寺是日本奈良時代，由中國唐代高僧鑒真興建的寺院，鑒真是日本律宗的祖師。建築充滿唐代建築風格，不但是日本國寶，更在1998年被列入世界文化遺產，寺院也被後世視為中日友好的象徵。

唐招提寺在8日在寺外以日英語言貼出告示，呼籲遊客到寺不要胡亂破壞文化古蹟。寺院負責人石田太一對事件表示遺憾，同時表示隨着旅遊業恢復，希望人們能認識保護文化遺產的重要，讓同類事件不再發生。寺方正與有關當局商討如何修復受損木柱。